Vocal Tahuichi cuestiona entrega de credenciales a concejales de UCS en Santa Cruz si el TSE aún no tomó una determinación

Empero, la autoridad electoral desconoce a ciencia cierta si es que la Sala Plena tomó una determinación en su ausencia. No obstante, el ente electoral no hizo público hasta la fecha alguna determinación al respecto.

eju.tv / Video: DTV

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE) Tahuichi Tahuichi Quispe se refirió a los problemas que atraviesa el Concejo Municipal de Santa Cruz por la habilitación de los legisladores suplentes de Unidad Cívica Solidaridad (UCS) en reemplazo de los titulares Silvana Mucarzel e Israel Alcócer, de quienes el partido del alcalde Jhonny Fernández pidió sus curules por supuestamente haber cometido transfugio.

Alcócer y Mucarzel presentaron ante el Ministerio Público una denuncia penal contra la presidenta del Tribunal Electoral Departamental (TED), María Cristina Claros y tres vocales más, por haber extendido las credenciales de titulares a los suplentes Andrea Negrete y Denny Guzmán. Los concejales destituidos alegaron que esas autoridades electorales cruceñas vulneraron su derecho al debido proceso y la defensa.

Foto: captura de pantalla

Al respecto, el vocal electoral señaló que si bien se respeta las competencias que tienen los TED; sin embargo, recordó que, hasta donde tenía conocimiento, hay un recurso pendiente de tratamiento en la Sala Plena del TSE; por tanto, refirió que en principio son los vocales cruceños quienes deben explicar en primera instancia la emisión de las credenciales que otorgan la titularidad a Negrete y Guzmán.

“Hay que recordar que quien emitió esas credenciales fue el Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz; lo que debo señalar es que aquí había un tratamiento de un recurso en Sala Plena, si ha habido una nueva (sesión) donde no he estado yo, porque nosotros podíamos estar de viaje, porque los vocales nos ausentamos; tal vez se haya tratado en ese aspecto”, afirmó Tahuichi Quispe. Empero, hasta la fecha el TSE aún no dio a conocer una posición al respecto.

Foto: captura de pantalla

Alcócer y Mucarzel sostienen que continúan como concejales titulares, hasta que el TSE se manifieste sobre la emisión de las credenciales, porque son dos los recursos presentados y que deben ser resueltos por la Sala Plena del ente electoral nacional. Entre tanto, el Concejo Municipal de la capital oriental aún no sesiona. Según la propia voz de los afectados, el presidente en ejercicio, José Alberti, llamará a sesión cuando los vocales nacionales hagan conocer su dictamen sobre el entuerto.

“En cualquier proceso electoral, son los TED que emiten esas credenciales de las autoridades subnacionales; pero, cuando hay un recurso que ha llegado a la instancia de la Sala Plena del TSE, esta debe ser abordada y, en el marco de esa decisión, a continuación, debe ir al TED; porque somos una instancia superior y se debe respetar la jerarquía”, afirmó Tahuichi Quispe, para luego referir que en las próximas horas detallará el estado del caso.

Foto: captura de pantalla