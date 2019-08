En siete regiones habrá paro y movilizaciones en defensa del voto del 21-F

Por lo menos siete departamentos participarán hoy de paros y movilizaciones en rechazo a la habilitación del binomio Evo Morales-Álvaro García Linera y para exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral. Santa Cruz suspendió la medida debido a la declaratoria de desastre por causa de los incendios, y Potosí se abstuvo porque recientemente cumplió un paro de 72 horas para demandar más recursos por las regalías del litio.

A decir de representantes de cívicos y de plataformas ciudadanas, la paralización de actividades se cumplirá en Cochabamba, La Paz y Tarija. En los casos de Beni, Chuquisaca, Pando y Oruro se anuncian movilizaciones.

“El día de mañana (21 de agosto) vamos a llevar a cabo el paro cívico nacional en los siguientes departamentos: a la cabeza de Cochabamba, La Paz, Tarija y Oruro”, detalló Rolando Villena, uno de los representantes del Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade).

La suspensión del paro en Santa Cruz provocó muestras de solidaridad, aunque en algunos sectores no fue bien visto, por lo que el presidente del Comité pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho salió a explicar públicamente por qué tomó la decisión.

“A raíz de las críticas por la suspensión del paro en Santa Cruz, acepto las mismas y la responsabilidad, y no me arrepiento de la medida. Estoy con mi conciencia tranquila porque no hago cálculos políticos. La suspensión del paro fue un clamor de los cívicos de provincia y su población. Hay insensibles que no ven el desastre en la Chiquitania y el sufrimiento de nuestros hermanos, pero por amor a Santa Cruz no podíamos permitir que esa agonía se incremente y es una responsabilidad que asumo, pese a que lamento y comparto la frustración no llevar adelante la protesta nacional”.

Reconoció que “había la posibilidad de suspender solo en provincias, pero el Gobierno iba aprovechar para bloquear con sus sectores las zonas de San Julián y Cuatro Cañadas, como otras vías de acceso a la Chiquitania, para culpar al Comité de no permitir el envío de ayuda. Y no porque el Gobierno nos culpe o tengamos temor a hacernos responsables de lo que pase, sino porque tal decisión y pulseada con el Gobierno iba dejar aislada a la Chiquitania, en su peor momento”.

Camacho también considera que el presidente “trató de debilitar el movimiento cívico saludando la decisión del Comité y otras autoridades de Gobierno pidieron que todos levanten la medida”.

Precisamente ayer, el presidente Evo Morales cuestionó el paro y dijo que se trata de un homenaje a la dictadura, porque en esa fecha Hugo Banzer dio un golpe de estado. Lo dijo en un acto de entrega de insumos médicos en Sucre.

Santa Cruz partió con el primer envío de la ayuda, pero continuarán recibiendo los donativos y harán una caravana por la zona afectada por el fuego.

Cívicos al frente de la medida

En La Paz anunciaron toda su logística para acatar el paro cívico de hoy. Vladimir Machicado, de la Plataforma Bolivia Dijo No, señaló que se han unido varias plataformas y que cumplirán la medida conjuntamente con el Comité Nacional en Defensa de la Democracia (Conade) y los cívicos de ese departamento.

Por el contrario, la ciudad de El Alto no acatará el paro cívico, informó la alcaldesa Soledad Chapetón. Argumentó que esa urbe necesita trabajar y no paralizar su economía

Por su lado, Carlos Dávila, presidente del Comité pro Intereses de Tarija, confirmó que se mantendrán varios puntos de bloqueos para hacer cumplir el paro en esa región. Coincide con los demás líderes cívicos que la ausencia de Santa Cruz no debilitará el movimiento por la defensa del 21-F. “Coincidimos que el paro en Santa Cruz no se debía acatar, porque lo que más necesita es llevar la ayuda a las familias damnificadas”, resaltó.

En Cochabamba prevén consolidar los 27 puntos de bloqueos en la ciudad hasta las 5:00; luego se extenderán hacia las carreteras principales a Chuquisaca, La Paz, Oruro y Santa Cruz.

El dirigente cívico de Cochabamba, Juan Flores, reconoció que la no participación cruceña es como “si estuviéramos entrando a la cancha con un jugador menos”. Reiteró que “todo apunta que ha sido planificado por la negligencia del Gobierno”, que no ha podido sofocar el fuego en los días anteriores y que ha sido aprovechado para debilitar el paro.

Se movilizarán

El Comité Cívico de Beni anunció que no habrá paro en esa región; sin embargo, la regional de Riberalta confirmó que en la provincia Vaca Díez se acatará la medida, por lo tanto, en esa ciudad y en Guayaramerín suspenderán las actividades.

Ismael Vega, presidente cívico riberalteño, expresó que se pasó circular a entidades bancarias, beneficiadoras de almendras, mercados y transporte para que acaten la medida, pese a que allí hubo el pedido de suspensión porque el presidente Evo Morales inauguró los juegos plurinacionales. También dijo que se coordinó con activistas para que en Trinidad se produzcan movilizaciones.

La situación de Pando es similar. El cívico adelantó que no se acatará el paro. El senador Juan René Guachalla (MAS) dijo que todas las instituciones responden al partido oficialista.

Por el contrario, el dirigente cívico de Cochabamba, Juan Flores, dijo que se ha coordinado con instituciones en Cobija, habrá una caravana con mototaxistas y marchas por la tarde que pueden paralizar parte de Cobija y Porvenir.

En Oruro, José Luis Toco, que es parte del Comité Cívico Ad Hoc que se eligió en una asamblea de la orureñidad, dijo que hoy, a las 10:00, partirá una marcha desde el Parque de la Unión y llegará a la plaza 10 de Febrero. Admitió que en Oruro ha sido complicado definir el paro porque la dirigencia cívica no está unida, pero mostrarán fuerza con esta movilización.

El secretario general del Comité Cívico de Chuquisaca, Édgar Fernández, señaló que Chuquisaca no parará, pero habrá una movilización a las 10:00. Partirá de la zona de El Reloj para concluir con un mitin en la plaza central.

“No habrá un paro cívico contundente, sino una movilización a la que vayan las personas conscientes, comprometidas con la democracia y las libertades ciudadanas, pero de a poco nos vamos a organizar para el 10 de octubre donde el país debe movilizarse y paralizar porque es el día de la recuperación de la democracia”, aseguró Fernández.

Cinco de los siete directores está de acuerdo con la movilización, pese a la resistencia del presidente Rodrigo Echalar, quien sostiene que el paro no será contundente porque varios departamentos se desmarcaron y en Chuquisaca no se sumarán a esa medida de presión para cuidar la independencia política y organizativa del Comité de Intereses de Chuquisaca (Codeinca). “El error que cometieron algunos comités cívicos es marchar con algunos candidatos y representantes de los partidos de oposición”, aseguró.