Experto: partidos políticos aún no han encontrado la cultura narrativa de las RRSS

17 de agosto (Urgentebo).- Alianzas y organizaciones políticas no han encontrado la cultura narrativa de las redes sociales (RRSS), sus contenidos “son serios, cuadrados”, y no llegar a ser compartidos ni difundidos por la comunidad internauta, señaló este sábado el periodista digital, Tony López.

“La comunidad internauta de las redes sociales vive de una forma de contenidos, esporádicos, no armados, entretenidos y una gran mayoría de contenido ociosos, y gran parte de los candidatos no se han enfocado en todo esto, gran parte de sus mensajes son cuadrados, de hace mucho tiempo, donde ninguna comunidad internauta los va a compartir”, enfatizó.

López detalló que el 60 por ciento de las personas que están de manera frecuente en las RRSS, son jóvenes de entre 17 a 25 años, por lo cual es casi imposible que compartan los mensajes serios de los diferentes candidatos, sea del oficialismo o de las oposiciones.

“Si tiene un grupo de WhatsAPP de amigo de salidas de fin de semana, de fiesta o familiares, no vas a compartir un mensaje presidente (Evo Morales) o de Carlos de Mesa, y explicar que ese mensaje te va hacer cambiar de idea. Pero si un candidato presidencial hace algo divertido y lo filman de manera esporádica, o se hace un meme divertido, sí lo van a compartir”, enfatizó.

La últimas encuestas, realizadas por la empresa Viaciencia, detalla que el presidente Evo Morales tiene una preferencia electoral del 39.01 por ciento, el candidato presidencial de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Mesa, el 22 por ciento y el postulante de Bolivia Dice No (21F), Óscar Ortiz, el 9,5 por ciento.

La cifra de las opciones: nulo, blanco, no sabe no responde es del 24 por ciento y resto de los aspirantes de la Presidencia del país no logra llegar al 3 por ciento.

El jefe de Campaña de CC, Ricardo Paz, en octubre de la gestión pasada, indicó que Mesa iba inaugurar en Bolivia la ciberpolítica. Además, a lo largo de su campaña, el presidenciable se concentró mucho más en las redes sociales. Sin embargo de tener una preferencia del 39 en año pasado a la fecha decreció al 22 por ciento.

En referencia a los tres principales partidos que se disputan la administración gubernamental, el experto señaló que ninguno de los tres candidatos: Morales, Mesa y Ortiz aún no han logrado que sus contenidos sean compartidos por la comunidad internauta; tampoco el resto de los postulantes que no logra llegar al 3 por ciento de preferencia.

En el caso del MAS, López dijo que ni tienen repercusión en las redes, puesto que solo comparten los mensajes entre los grupos oficialistas y la gente que los sigue. Además su departamento de Redes Sociales está dedica a defender la gestión de gobierno y algún hecho que afectan la imagen del partido de gobierno.

En el tema de Mesa y Ortiz, también sus contenidos son compartidos entre sus afines y que sus mensajes, los cuales son muy armados, son demasiado serios para que la comunidad internauta la pueda compartir.

Asimismo, explicó que Evo, Carlos y Óscar no interactúan desde sus cuentas, no existe la interacción con sus seguidores y por ello que no logran llegar a más gente. A esto se suman que no permitan a algunas comunidades, que quieren apoyarlos, a agregarse a ser parte de su equipo en redes.

Fuente: https://www.urgentebo.com