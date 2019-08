Firma descalificada en licitación construyó la cementera estatal de Oruro, el Gobierno justifica

La planta cementera estatal, entregada en Oruro la semana pasada, fue construida por una empresa descalificada por la comisión evaluadora de la licitación. La adjudicación a esta constructora se hizo previa recomendación de la Empresa Pública de Cemento de Ecuador (EPCE), que –a su vez– fue contratada en 2014 para evaluar las propuestas técnicas del megaproyecto. Ambas contrataciones fueron realizadas por el Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas (Sedem).

“Sí, hay un informe de la comisión evaluadora que descalifica a los proponentes. Pero, considerando que no se vulneró ningún tipo de normativa legal, el responsable del proceso de contratación se apartó del informe de la comisión y, respaldado técnicamente por el externo, decidió proseguir con una contratación directa. Todo es transparente”, afirmó el asesor del Sedem, Sergio Bowles.

La planta de cemento construida por la asociación accidental Polysius Sacyr Imasa fue entregada el pasado 3 de agosto en la comunidad Jeruyo, del municipio de Caracollo en Oruro. El proyecto tuvo un costo de 306.867.066 dólares, de los cuales 244.159.751 fueron para el contrato llave en mano del diseño, implementación y puesta en marcha de la fábrica; 10 millones de dólares fueron para la explotación de las canteras y 36.001.303 para el capital de operaciones. El contrato con EPCE para el control y monitoreo tuvo un costo de dos millones de dólares, mientras que las ingenierías complementarias (habilitación de gas) requirieron de 5.500.000 de dólares.

El cemento de Ecebol es el más barato del mercado.

Foto:ABI

La evaluadora ecuatoriana

El proceso de contratación para la implementación, operación y puesta en marcha de la “Planta de Cemento del Departamento de Oruro”, de la estatal Ecebol, empezó con la promulgación del Decreto Supremo 1734, del 18 de septiembre de 2013. El documento autorizó al Fondo para la Revolución Industrial Productiva (Finpro) la asignación de un préstamo de 306.867.066 dólares al Sedem.

Según el decreto, el contrato del préstamo es por 20 años, con tres de gracia a capital, con una tasa de interés anual del 1%.

“A partir de ahí es que nosotros como Sedem empezamos a hacer nuestras gestiones para ejecutar el dinero. Operación que debe ser hecha sí o sí porque corren plazos e intereses”, dijo Bowles.

Para ello se hizo una convocatoria pública. Debido a la magnitud del proyecto que comprende obras civiles, maquinaria y transferencia tecnológica, se decidió contratar una empresa que haga el control y monitoreo.

La empresa elegida para esta labor fue la EPCE. La extranjera fue creada por el expresidente de Ecuador Rafael Correa en 2010 para la producción y comercialización de cemento y tres líneas de prefabricados.

La EPCE producía los durmientes de hormigón para la rehabilitación de la línea férrea del Ecuador. Sin embargo, con la conclusión de ese proyecto y, pese a la gran inversión estatal, la fabrica empezó a acumular una gran cantidad de pérdidas, la que llevó a su liquidación, en 2018.

La adjudicación de Ecebol

En 2014, nueve propuestas fueron evaluadas para proceder a la adjudicación. Todas fueron calificadas sobre 80 puntos repartidos de la siguiente forma: 65 propuesta técnica, 10 experiencia y 5 capacidad superior. La evaluación de la parte técnica era atribución de la EPCE, siempre en conformidad con una comisión calificadora del Sedem.

En su informe, que luego fue derivado a la comisión de calificación del Sedem, la ecuatoriana observa que en ocho de las nueve proponentes la capacidad de ciertos componentes es insuficiente. Sólo cuatro pasaron a una segunda fase: Polysius, Isolux, Sinoma y Sagase.

“Esta oferta considera una dosificación de 80%-20% entre caliza, materiales arcillosos y férreos. Con 550 TPH tendríamos que operar 12 horas diarias los cinco días a la semana, lo que ocasionaría la necesidad de operación en canteras y trituración primaria, y, por tanto, se generarían altos costos de operación. Adicionalmente se incremetaría el riesgo de incidentes por condiciones extremas o agresivas”, señala el informe sobre Polysius.

En cuanto a la empacadora, añade que su capacidad ofertada de TPH no satisface el requerimiento de la producción.

En su conclusión, la EPCE señala que dos empresas son las que pueden ser adjudicadas porque consiguieron la puntuación más alta. Polysius, con 51,7 puntos, e Isolux, con 51,3. En la parte final declara un empate técnico entre ambas.

Cabe recordar que Isolux enfrenta denuncias y procesos en al menos 13 países. En Bolivia abandonó las obras de la carretera Ixiamas-San Buenaventura y la hidroeléctrica de Miguillas.

El informe con las dos propuestas recomendadas fue enviado a la comisión calificadora del Sedem. De acuerdo al informe del 1 de abril de 2014, el Comité de Calificación dirigido por José Luis Jiménez Olmos, responsable de del proceso de contratación directa de Ecebol, hizo una serie de evaluaciones a las nueve empresas , en las que observa falta de documentos, de firmas y otros aspectos.

Al igual que EPCE, toma a cuatro proponentes para la calificación sobre los 80 puntos. A los 65 de la parte técnica le suma los de experiencia y capacidad.

Polysius obtiene una puntuación de 64 sobre 80; Isolux llega a 57. La mayor calificación se debe a que Polysius obtiene cinco puntos por capacidad superior y 7,30 por experiencia. Sin embargo, la plantilla de evaluación muestra que la experiencia de esta empresa no fue respaldada y, por tanto, no la cumplía. Además, una de las observaciones hacía referencia a que el director de montaje no cumplía con la experiencia mínima requerida.

Pese a la puntuación, en su informe, la comisión recomienda la descalificación de las nueve propuestas, entre ellas la de la empresa Polysius.

El documento sostiene que ninguna de los nueve proponentes cumplió con las especificaciones ni las instrucciones establecidas en el Término Base de Contratación (TBC), las enmiendas y aclaraciones.

Desde el Sedem se explicó que si bien hay un primer informe de la comisión que descalifica a las nueve empresas, esto se debe a temas de documentos inherentes a la norma boliviana. Por este motivo, se optó por proseguir con la contratación directa por la mejor propuesta técnica y dar un plazo a la empresa para cumplir con todas las observaciones para poder firmar el contrato.

“En el marco del decreto supremo que faculta a las empresas públicas dependientes del Sedem a hacer contrataciones directas, podemos contratar a la empresa que tenga mejores condiciones técnicas. Tenemos como respaldo los informes en los que la EPCE recomienda la adjudicación de Polysius. Adicionalmente, en el TBC del proyecto hay un artículo que nos dice que el responsable de contratación puede apartarse por mejores condiciones que puedan brindar las proponentes . Considerando que no se vulneró ningún tipo de normativa legal, el responsable del proceso de contratación se apartó del informe de la comisión y, respaldado técnicamente por el externo (EPCE), decidió proseguir”, explicó Bowles.

Hasta la semana pasada el Sicoes no contaba con la documentación completa del proceso. Muchos de los papeles están en páginas web estatales y otros nos fueron entregados por el Sedem, ya que son de acceso público.

Producción nacional

Ley El 24 de julio el presidente Evo Morales promulgó la Ley de Fomento a la Industria Cementera, que instruye a las instituciones públicas y autónomas utilizar cemento 100% nacional para la construcción de obras viales.

Extranjeras La ministra de Desarrollo Productivo, Nélida Sifuentes, indicó en conferencia de prensa que, a partir de la nueva norma, esa cartera de Estado dejará de autorizar la importación de cemento extranjero, para fomentar el uso del de origen nacional.

Decreto Sifuentes explicó que la nueva norma ratifica lo estipulado en el Decreto Supremo 3845, que instruye el uso de cemento portland y puzolánico con clínker 100% boliviano para la construcción de obras de infraestructura civil, productiva, social, complementaria y su correspondiente mantenimiento.

11 años de Ecebol

La Empresa Pública Productiva Cementos de Bolivia nació con la misión de ser la principal empresa de la cadena productiva de cemento en el país de manera sustentable.

2008 Mediante Decreto Supremo 29667, del 9 de agosto, se creó Ecebol. La estatal nació con el objetivo de implementar las plantas de producción de cemento y derivados en territorio nacional.

2010 La cementera pasó a dependencia del Servicio de Desarrollo de Empresas Publicas Productivas (Sedem), entidad que se encuentra bajo tuición del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural.

2013 El Decreto Supremo 1734, otorgó un crédito al Sedem, a favor de Ecebol, por 306,8 millones de dólares para la implementación de la planta de cemento en Oruro.

2014 Se firmó el contrato llave en mano con Polysius Imasa Valoriza Asociadas, para la implementación, construcción y puesta en marcha de la planta de cemento de Oruro.

2016 El 8 de noviembre, el Decreto Supremo 2967 autoriza la asignación de recursos del Fondo para la Revolución Industrial Productiva en préstamo a favor de Ecebol, para la implementación de una planta de cemento en Potosí.

2019 En abril la fábrica empezó sus operaciones de prueba y fabricó su primera bolsa de cemento. El 3 de agosto el presidente Evo Morales inauguró la planta cementera más moderna del país.

Página Siete / Leny Chuquimia / La Paz