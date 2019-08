Gobierno invirtió $us 5 millones para el operativo contra incendios; CAF y BID ya desembolsaron

La ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, precisó la norma con la se declaró emergencia nacional “no condiciona” la llegada de la ayuda internacional. La autoridad dijo que la priroridad en la ayuda internacional es sumar expertos.

Efectivos de la Armada intervienen en el sector Estancia Retoño, de Santa Cruz, afectado por los incendios forestales.

Foto: Armada

A la fecha y para la primera fase de las labores de mitigación de los incendios forestales, el Gobierno ha desembolsado unos $us 5 millones al Ministerio de Defensa, indicó la ministra de Planificación del Desarrollo, Mariana Prado, quien también anunció que la CAF y el BID ya desembolsaron su ayuda monetaria.

“En coordinación con el Ministerio de Economía hemos hecho un primer desembolso al Ministerio de Defensa de cerca de $us 5 millones para todos los gastos de este tipo”, indicó en una entrevista con los medios estatales.

Recordó asimismo que el decreto de emergencia nacional aprobado en febrero de este año fija “que todas las instancias gubernamentales puedan hacer reacomodos en sus presupuestos para hacer los gastos necesarios para encarar la emergencia”.

Explicó que la normativa citada “no condiciona” la llegada de la ayuda internacional y citó como ejemplo los compromisos asumidos por al menos seis organismos, de los cuales el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ya desembolsaron los $us 300.000 y $us 200.000, respectivamente.

“Todos ya están procesando el desembolso, es más, hace un momento me reportaban que ya los desembolsos por lado de la CAF y BID ya se han hecho a las cuentas del Tesoro” General de la Nación (TGN) “entonces ya estamos utilizando esos recursos para poder operar”, indicó Prado.

Precisó que el total del dinero comprometido por organismos como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América (ALBA) ($us 1.000.000), las Naciones Unidas ($us 150.000) o la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) ($us 500.000) “alcanza cerca a los $us 2,2 millones”.

“Eso, diríamos, es un día del Supertanker más algunas horas de vuelo, en realidad el aporte de la cooperación internacional y donde estamos trabajando incansablemente está en el aporte en términos de expertis”, matizó.

En ese contexto, destacó la llegada de los 10 expertos de la Reserva Forestal de Estados Unidos y dos especialistas de Alemania.

Asimismo, se prevé la llegada de cinco profesionales del sistema de Naciones Unidas y se busca incorporar “alguien de la OPS”, la Organización Panamericana de Salud, “especialista en tratar animales salvajes, silvestres que están en peligro en estas situaciones” para que se sumen a la labor de los veterinarios y voluntarios que ya operan en las zonas afectadas.

El Gobierno, a través del Gabinete de Crisis Ambiental, alista un cita con las misiones de profesionales con el fin de “ordenar las intervenciones” en el aspecto logístico y sobre otros aspectos. (30/08/2019)

