Incendio en el Pantanal boliviano: ‘Lo único que uno ve son cenizas hasta donde la vista alcanza’

Es biólogo, trabaja en turismo en el Parque nacional y área natural de manejo integrado Otuquis, atendiendo visitantes, sobre todo europeos, que vienen al avistamiento de aves y también de flora, e integra el grupo Fotógrafos de Naturaleza de Bolivia. Desde hace diez días, cuando los incendios en Otuquis empeoraron, Juan Carlos Urgel se convirtió en voluntario en la lucha contra el fuego.

“Estamos viviendo una situación muy crítica, ya que el parque Otuquis, que corresponde a lo que es nuestro Pantanal boliviano, hoy se encuentra literalmente en llamas, son kilómetros y kilómetros que ya se han quemado, hay una parte que todavía estaba como zona de aislante para flora y animales, pero ha avanzado el fuego y lamentablemente se está ardiendo todo; hemos encontrado especies animales que ya están calcinadas por el fuego”, lamenta al final de una jornada agotadora de lucha contra el fuego y de llevar y traer gente.

Urgel dice que Otuquis ‘era’ un lugar paradisíaco al que llegaban muchos turistas, sobre todo de Europa, para visitar el Pantanal, “hoy una zona muy triste, lo único que uno ve son cenizas hasta donde la vista alcanza. Nuestro trabajo consiste en mostramos al mundo entero la grandeza que tenemos, ahora vamos a mostrar un cementerio cubierto por cenizas”, suspira.

Foto: Juan Carlos Urgel

Desde enero, el parque Otuquis ya venía padeciendo los incendios, pero esporádicos, sin embargo, hace tres meses el fuego adquirió mayor fuerza y el momento crítico lleva diez días.

Los voluntarios estuvieron llevando agua, refrigerios y movíamos personas de un lugar a otro. En la zona, a 35 kilómetros de Puerto Suárez, los soldados son los que más se internan en el monte, “le están metiendo ganas, hay voluntarios, pero es lamentable que la ayuda que viene de Brasil no pasa porque Aduana no lo permite. Brasil está con las manos y los brazos abiertos para colaborar, pero la ayuda no está llegando, y la necesitamos. Tardaríamos más trayendo las cosas desde Santa Cruz, que está a 700 km, mientras que Corumbá queda a 8 kilómetros. De Puerto Suárez a Puerto Busch son 135 km, pero del kilómetro 60 al 100 todo es fuego, fuego y más fuego, hay que pasar por la carretera con mucha precaución”, recomienda. Según cálculos, cree que se ha quemado un 70% de Otuquis, “y está avanzando hoy como 10% porque las llamas estaban muy fuertes”, informa.

En los últimos días, los voluntarios suman cerca de 220 personas, entre soldados, estancieros con sus empleados, algunos pobladores y funcionarios de la Alcaldía de Puerto Suárez. Entre ellos también había una brigada de brasileños que decidió ayudar, “les dieron luz verde porque los bolivianos lo único que hacemos es improvisar”, critica por las deficientes condiciones con las que luchan con el fuego. “Apagamos los incendios llevando cisternas que reparten el agua en mochilas, no hay otra forma, y donde se puede meter maquinaria con palas se remueve la tierra y se trata de extinguir el fuego, pero las partes más afectadas, más adentro del parque, es con pala manual para machacar las llamas”, explica.

Como biólogo, se siente afectado por la pérdida de fauna y flora. “Ver esto es como ver mi casa arder en llamas, uno en su casa tiene cosas preciadas”, sostiene.