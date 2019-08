Incendios: Ministro tilda de «tipejos» a los que usan políticamente la tragedia y anuncia «sacada de mugre» a los que culpan a Evo

«Siempre hay esos tipejos que utilizan este tipo de cosas para hacer campaña política«, afirmó la mañana de este miércoles el ministro de Defensa, Javier Zavaleta, reprochando que existan personas que aprovechen el desastre en la Chiquitania para atacar al Gobierno nacional.

El titular, que en medio de una entrevista fue cuestionado por voluntarios, destacó, sin embargo, que la gran mayoría de la población muestre solidaridad ante los incendios que ya consumieron más de un millón de hectáreas en el oriente.

«Gracias a Dios son los menos, la mayor cantidad de la población boliviana está mandando ayuda, aunque sea con un like con un retuit está mostrando su solidaridad, su apoyo con la gente que la ha pasado mal en la Chiquitania y con los miles de soldados, policías, voluntarios que se están arriesgando su vida en estas operaciones», afirmó.

Anticipó que ya después habrá tiempo para «sacar la mugre» a quienes culpan a la administración central por la emergencia y advirtió la existencia de “una campaña horrible en redes sociales y de algunos medios de comunicación irresponsables”.

La autoridad reportó que hasta el momento más del 85 por ciento de los focos de calor se habrían extinguido durante ocho días de operaciones en la Chiquitania, explicando que el fuego está en retroceso.

El lunes en la noche, cuando era entrevistado por Red Uno, un bombero voluntario se le acercó y le dijo: «No puede ser que allá nos estemos quemando y vos vengas a decir no pasa nada (…) De corazón no mienta, hay fuego todavía».

EL DEBER / Jesús Alanoca Paco

