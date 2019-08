Voluntarios al Ministro: No puede ser que nos estemos quemando y vos digas que no pasa nada (Video)

Voluntarios y pobladores reprocharon al ministro de Defensa que hable sobre la reducción de focos de calor, cuando en Santa Rosita por ejemplo el fuego continua.

El momento en que un joven reprocha al Ministro. Video: Red UNO



La Paz, 27 de agosto (ANF).– Voluntarios y pobladores en Roboré increparon al ministro de Defensa, Javier Zavaleta, cuando éste declaró a la red UNO que los incendios en la Chiquitanía habían disminuido. “No puede ser que allá nos estemos quemando y vos vengas a decir no pasa nada”, “de corazón no mienta, hay fuego todavía”, le dijeron.

La periodista del programa Que no me pierda, Cecilia Bellido, entrevistaba al ministro de Defensa sobre los incendios en la Chiquitanía que a más de dos semanas de que se inició el fuego no ha logrado ser sofocado plenamente.

La autoridad informó que había una significativa «disminución» del fuego, lo que molestó a pobladores y voluntarios que se encontraban en el lugar, de repente empezaron a protestar y entre gritos a reprochar las declaraciones del Ministro.

“Yo vengo de Santa Rosita y no se está apagando el fuego allá. No se está apagando el fuego”, decía de manera insistente uno de ellos.

“¡No puede ser que allá nos estemos quemando y vos vengas a decir que no pasa nada!” criticó el joven al ministro; a lo que la periodista le pidió que se refiera con respeto; este respondió: “pero con tremenda bestialidad que dice uno no puede quedarse pues quieto”.

Más adelante, se observa que otro grupo de bomberos voluntarios pidieron ayuda al ministro para hacer frente la voracidad de los incendios.

“Yo le pido de todo corazón que no mienta, hay fuego todavía”, le dice un joven a la autoridad, con rostro notablemente afligido por lo que sucede en la zona. También le hace conocer que son 30 voluntarios de Santa Rosa, pero que no tienen equipos y que requieren cisternas.

Zavaleta en ese momento se comprometió a coordinar la ayuda. A las 7.00 de este martes se trasladarían a la zona cisternas y patrullas y dos cuadrillas con 40 personas.

En Roboré increpan a ministro Zavaleta por «mentiroso»