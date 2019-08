Ipsos: Habría segunda vuelta y Mesa ganaría a Evo por 10 puntos

De acuerdo con los resultados de la encuesta realizada por Ipsos, en caso de que en Bolivia se diera una segunda vuelta electoral después de las elecciones del domingo 20 de octubre, Carlos Mesa se impondría a Evo Morales por 10 puntos.

Los datos, recabados por la encuestadora para RTP, que fueron presentados ayer en el programa La comunidad Decide, indican que el candidato de Comunidad Ciudadanía (CC) alcanzaría el 46% de los votos, ante un 36% del candidato del Movimiento Al Socialismo (MAS).

Según la Ley de Régimen Electoral, en caso de que ningún candidato presidencial alcance más del 50% de los votos válidamente emitidos o un mínimo del 40%, con una diferencia del 10% frente a la segunda candidatura más votada, se realizará una segunda ronda electoral.

Morales y Mesa llegarían a ese escenario después de que en la primera vuelta electoral el primero tendría el 31% de la votación y el segundo, el 28%.

Por detrás estarían Óscar Ortiz, candidato de Bolivia Dijo No, con el 13% de la votación; Félix Patzi, de Tercer Sistema, y Víctor Hugo Cárdenas, Unidad Cívica Solidaridad, con el 2%, cada uno. En la encuesta de Ipsos, el No sabe no responde llega al 7%, ninguno al 15% y otro al 2%.

La consulta fue realizada del 1 al 13 de agosto, en el área urbana de las ciudades capitales más El Alto. El tamaño de la muestra llegó a 2.000 personas encuestadas. El nivel de confianza es del 95%.

En el caso de La Paz, los datos de Ipsos señalan que Evo Morales quedaría en primer lugar con el 40%, Carlos Mesa 32%, Óscar Ortiz 3%, Félix Patzi y Víctor Hugo Cárdenas 2%, cada uno. Otros 2%, Ninguno 13%, No sabe No responde 6%.

En El Alto Morales ganaría con el 50%, Carlos Mesa con el 18%, Félix Patzi 6%, Bolivia Dijo No 3% y Ruth Nina (Panbol) 1%.

Página Siete / La Paz