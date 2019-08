La misión espacial de la India publica su primera imagen de la superficie de la Luna

Take a look at the first Moon image captured by #Chandrayaan2#VikramLander taken at a height of about 2650 km from Lunar surface on August 21, 2019.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Mare Orientale basin and Apollo craters are identified in the picture.#ISROpic.twitter.com/ZEoLnSlATQ

— ISRO (@isro) 22 августа 2019 г.