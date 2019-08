Los jugadores de San José vuelven a parar; los socios están preocupados por deuda millonaria

El club debe tres meses y el técnico Ponce sostuvo que ya no se puede “avalar” la crisis. Parte de la recaudación del cotejo contra Wilstermann fue cobrado por el segundo vicepresidente

San José inició este martes un nuevo paro de sus jugadores por sueldos retrasados y la “paciencia llegó al límite” en el cuerpo técnico que entendió la medida ante el incumplimiento de los compromisos del presidente Wilson Martínez. Al movimiento se sumó la preocupación de la representación de los socios que estiman que la deuda global con jugadores y exfutbolistas que llega al millón de dólares.

“La paciencia de los jugadores y del cuerpo técnico llegó al límite. Hoy día a los jugadores se les debe tres meses, entramos al cuarto. Al cuerpo técnico también, vamos dos meses y medio, tres de atraso. Hemos soportado esta situación por una cuestión deportiva, de los jugadores, pero hoy día los jugadores están bastante incrédulos que esta situación se va solucionar”, mencionó el entrenador chileno.

La medida surge después de que feneció el plazo para el pago del mes de mayo, el lunes 12 de agosto. El plantel de jugadores asistió al complejo Húngaros del 55 donde se reunió con el cuerpo técnico y decidió no entrenarse con miras al partido contra Bolívar, que se disputará el domingo en el estadio Hernando Siles.

Ponce fue puntual al mencionar que no “puede avalar algo que está mal”. Consideró que la hinchada no comprende el tema económico de los jugadores, donde existen casos donde no se cobran “hace cinco meses”, explicó.

Cobró con autorización

El técnico santo mencionó la dirigencia de San José se comprometió a pagar con la recaudación del partido contra Wilstermann, el domingo en Oruro. El desembolso no llegó porque el dinero estaba comprometido a pagar la deuda con el segundo vicepresidente, Ángel Pontejo, que cobró 200.000 bolivianos.

“Había un compromiso verbal y escrito en documento de que me tenían que dar toda la recaudación para cubrir todo lo adeudado (…) yo recién me enteré ayer (lunes) que se había comprometido a pagar de esa recaudación”, dijo Pontejo.

Socios

En la previa al paro de San José, el segundo representante de los socios del club, Luis Cossio manifestó su preocupación por la acumulación de deudas por demandas a exjugadores y la falta de documentación que respalden el pago de anteriores compromisos.

En las cifras no oficiales que manejan el representante se tiene el dato que todas las deudas suman el millón de dólares, de los cuales $us 600.000 son por sueldos a la actual plantilla. El resto son por demandas a exjugadores (Nahuel Quiroga que no jugó ningún partido) y se advierte de otra deuda con el extécnico peruano Julio César Uribe (2017).

