Los Sussex contra los Cambridge: nuevos datos sobre el origen de su distanciamiento

Guillermo y Harry, con Meghan y Kate. (Getty)

No hay día que pase que la prensa o la televisión británica no metan el dedo en la llaga… Así, no sorprende que haya un nuevo documental, emitido por Channel 5 con el título ‘Guillermo y Harry: ¿príncipes en guerra?», que vuelva a ahondar en las supuestas diferencias entre los hermanos.

Recordemos que hace tan solo unos días los medios británicos volvían al ataque al desvelar que el príncipe Harry habría reprochado a su hermano que su mujer y él no hubieran apoyado a Meghan lo suficiente a su llegada a la familia. Una espina, que, a tenor de las nuevas opiniones vertidas en el mencionado documental, seguiría teniendo clavada. Según las fuentes que cita ‘The Daily Mail’, la exactriz habría guardado un clamoroso silencio en ese momento tan delicado e incómodo para todos que podría no haber caído en el olvido.

Meghan y Kate volvieron a Wimbledon por segundo año consecutivo este mes de julio. (Reuters)

La mencionada publicación no daba una fecha precisa de cuándo habría tenido lugar este rifirrafe entre hermanos, pero sí mantenía que los Cambridge recogieron el guante y se ofrecieron a prestarle un mayor apoyo a Meghan. Incluso, como eran prácticamente vecinos, en Kensington (ahora están establecidos en Frogmore Cottage en Windsor), la propia Kate se habría pasado por el domicilio de Harry y Meghan para llevar flores a su cuñada como gesto de buena voluntad.

Según parece, como consecuencia más inmediata de este supuesto encontronazo, se gestó la primera comparecencia juntas de ambas cuñadas el año pasado en Wimbledon (Meghan es íntima de la tenista Serena Williams), aunque hubo quienes comentaron en su momento que se palpaba una gran frialdad entre ambas nueras del príncipe Carlos.

La misma publicación mantenía, sin embargo, que en su segunda aparición juntas en el torneo de tenis más prestigioso del mundo, se mostraron mucho más cordiales y relajadas. Es más, parece ser que Kate y Meghan se mandan mensajes de manera habitual para intercambiar opiniones y experiencias sobre cómo están criando a sus respectivos hijos. Lo que puede intepretarse en dos sentidos: como simples gestos de cortesía o como pasos de acercamiento.

Una relación ‘vertiginosa’

Más allá de este rifirrafe entre los Sussex y los Cambridge, el mencionado documental mantiene la tesis de que las raíces del conflicto son más profundas y se remiten a la propia evolución de la relación sentimental de Meghan y Harry, que se conocieron en julio de 2016, realizaron su primera salida juntos en septiembre de 2017 y contrajeron matrimonio unos meses más tarde, el 19 de mayo de 2018.

‘Los fabulosos 4’, en una imagen de archivo. (Reuters)

Una relación a todo gas, si nos ceñimos a los estándares de las casas reales europeas, que habría suscitado una gran preocupación en el seno de los Windsor: «Fue tan rápido que Guillermo y Kate no tuvieron tiempo para conocer a Meghan porque incluso el propio Harry apenas la conocía», afirma la experta en casas reales Ingrid Seward.

«Y, evidentemente, Guillermo y Kate debieron de pensar, ‘Oh, ella ya ha estado casada, es mayor que Harry, espero que le haga feliz’. Todo el mundo debió de pensar eso», manifiesta Ingrid Seward, quien añade que los Cambridge habrían trasmitido esta preocupación al ahora duque de Sussex y le habrían preguntado si estaba seguro del paso que estaba dando, algo que no le habría sentado nada bien.

En este sentido inciden también las palabras de otra experta, Kate Nicholl, quien subraya que «a partir de ese momento la dinámica entre los dos hermanos ha cambiado. Desde los inicios de su relación con Kate, Harry apoyó a Guillermo y por eso está decepcionado de que no haya estado a su lado al 100% en su relación con Meghan».

Fuente: elconfidencial.com