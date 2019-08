Manual corto de cómo hacer una denuncia para viralizarlas

1) Diga lugar, hora y fecha antes de grabar su mensaje de audio o video

2) Consiga respaldos, pueden ser fotos, videos, copias de documentos

3) Identifíquese (no hace falta el CI) deje a alguien de confianza su número para que un periodista lo/la contacte

4) si va a grabar videos filme modo selfie solo al iniciar el video y luego gire y use la cámara frontal, nos interesa lo que está en la denuncia más que su rostro

5) Grabe con el celular en modo y en posición vertical.

6) mantenga el celular fijo en el objetivo no lo mueva mucho ni juegue con el zoom

7) No grabe videos ni audios muy largos

Su registro es importante y debe ser lo más claro posible. Si usted no se identifica ni dice lugar y fecha ni se respalda, podría ser un material vital que nadie crea aunque sea cierto.





Fuente: Julico Jordán

