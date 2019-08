«No los vamos a poner en Guantánamo»: Trump amenaza con devolver a Europa a los terroristas capturados en Siria

Al menos 2.000 presuntos combatientes extranjeros, muchos de países occidentales, permanecen en campos de detención en el noreste de Siria. Su futuro no está claro, por disputas diplomáticas.

El presidente de EE.UU., Donald Trump, amenazó con liberar a miles de militantes del Estado Islámico (EI) capturados en Siria si los Estados europeos, de los que provienen, no los aceptan. En particular, criticó a Francia y Alemania por no repatriar a ciudadanos suyos que lucharon en las filas del grupo terrorista y que ahora están detenidos en campamentos en el país árabe, reseña Reuters.

«Estamos reteniendo a miles de combatientes del EI en este momento, y Europa tiene que aceptarlos. Si Europa no los acepta, no tendré más remedio que liberarlos en los países de donde vinieron, que son Alemania y Francia y otros lugares», aseveró el mandatario a los periodistas en la Casa Blanca.

Miles de personas, incluidos hombres, mujeres y niños de más de 50 países, permanecen en campos de detención en el noreste de Siria, región controlada por las Fuerzas Democráticas Sirias, respaldadas por Washington. El grupo incluye al menos 2.000 presuntos combatientes extranjeros, muchos de países occidentales, cuyo futuro no está claro por disputas diplomáticas.

«Los capturamos, tenemos miles de ellos y ahora, como siempre, nuestros aliados no los quieren. Estados Unidos no los va a poner en Guantánamo durante los próximos 50 años y pagar por ello», subrayó Trump.

No es la primera vez que el inquilino de la Casa Blanca aborda el tema del retorno a la Unión Europea de los miembros capturados de este grupo terrorista. El pasado 1 de agosto instó a los países europeos a hacerse cargo de ellos.

