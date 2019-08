Ortiz: “Mesa fue un instrumento del MAS y ahora lo están dejando caer”

Sobre las acusaciones de CC, sobre supuestos acuerdos para atacar la candidatura de Carlos Mesa, el presidenciable opositor Oscar Ortiz dijo que es falso y que claramente el expresidente fue el instrumento del MAS para desarticular la oposición.

“Le dieron el cargo del mar para poder hacerlo popular; después lo fueron protegiendo hasta indultarlo en los distintos juicios que tiene -es al único que el gobierno le mete juicios y después los cancela-. Eso muestra que Carlos Mesa ya cumplió lo que quería el MAS: ser el candidato que desarticule la oposición y ahora lo están dejando caer. Siempre lo he dicho: el problema del señor Mesa es el mismo señor Mesa. No puede haber un candidato que no tenga las manos limpias”, señaló.

Ortiz agregó que “la posición del señor Mesa es absolutamente indefendible; su silencio es inexplicable. No se puede tener un candidato que pretenda representar a quienes queremos un cambio en Bolivia y que no pueda explicar los dineros que ha recibido y se niegue a declarar sobre ello”.