Pedraza no responde a la denuncia: «No gastaremos inteligencia ni energía en la guerra sucia»

La Paz, 08 de agosto (Urgentebo).- Gustavo Pedraza, candidato a la Vicepresidencia por Comunidad Ciudadana, se reafirmó en la posición de la organización política a la que representa. No va a responder ante las preguntas que surgieron hace unos días sobre dinero que habría recibido Carlos Mesa entre el 2002 y el 2003 en el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada. Este jueves, desde Santa Cruz, dijo: “No vamos a poner en el campo de la guerra sucia nuestro tiempo”.

La posición de Pedraza fue planteada la mañana de este jueves en la red Unitel, cuya entrevistadora indagó sobre la denuncia que volvió a salir hace unos días cuando se dijo que Mesa pidió dinero al MNR para ser postulante a la Vicepresidencia de Bolivia, junto a Sánchez de Lozada. Por los datos que surgieron, Mesa habría recibido ese dinero hasta septiembre de 2003, cuando ya se había iniciado el pico de la crisis política que desembocó un mes después.

“La guerra sucia va a intensificarse. Cómo estará tan asustado Evo Morales que tiene que aliarse con el gonismo para atacarnos, porque con los otros ataques no ha logrado afectar el apoyo popular”, declaró Pedraza a la red Unitel.

Pocos días antes dicha posición ya fue dada por el jefe de Campaña de Comunidad Ciudadana, Ricardo Paz, quien dijo “La respuesta la ha dado Carlos Mesa. No vamos a entrar al juego de la guerra sucia”.

“(El hecho de que Mesa no responda si la denuncia es cierta) Siembra la duda, ¿por qué no aclara? Ya hemos escuchado esto de la guerra sucia, insistió la periodista Gabriela Oviedo. Luego eso, Pedraza declaró: “No vamos a gastar ni inteligencia, ni tiempo, ni energía en la guerra sucia, esto es parte de lo que hemos dicho, no vamos a poner en el campo de la guerra sucia nuestro tiempo”, respondió Pedraza.

“Por honestidad intelectual, ¿por qué no lo aclaran?”, volvió a interrogar Oviedo. “Si nos ponemos en ese campo, no tiene fin, van a venir acusaciones, van a venir otras acusaciones, y la gente espera propuestas, la gente quiere ver cómo vamos a resolver corrupción, justicia, salud, esa es la idea, esa es nuestra estrategia para que en realidad resolvamos los problemas de la gente. No estamos para discutir entre políticos, no nos interesa estar discutiendo con un señor que hace acusaciones, con un escritor, nos interesa que la salud, la educación, la corrupción sea resuelta, y eso es lo que estamos haciendo”, repitió Pedraza.

La anterior semana, Mauricio Balcázar, yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada, dijo a este medio: “En cualquier país del mundo si un candidato es acusado de esto no responde pues que es guerra sucia. O dice que no es cierta la denuncia o renuncia (a la candidatura). Pero aquí, responde que es guerra sucia y es una forma de distraer, pero, como digo, es la prensa es la que está interesada en el tema. No he llamado a un solo medio, primero he sido consultado por un medio de Santa Cruz, después varios medios porque empezó los 90 días de campaña. El tema interesa porque Carlos Mesa no respondió sobre este tema en los últimos siete años”.

