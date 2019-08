Porque hay prioridades. Chirapas Jrs. suspenden presentación de la reina del carnaval 2020

La presentación de Romy Paz soberana del carnaval cruceño 2020 estaba prevista para el 17 de septiembre.

¡Hay prioridades!

Porque es nuestra unión y solidaridad las que nos van a permitir luchar con este #DesastreNacional.

– La mejor forma de aportar es donando lo que es necesario y asistiendo a las concentraciones que se dan diariamente en cada departamento.

– Por favor si no tienes experiencia, no vayas a las zonas de desastre, puedes entorpecer el trabajo los bomberos con experiencia.

– Las comunidades y pueblos cercanos a incendios están colapsando. No hay comida, no hay agua para abastecer a tanta gente que llega, la prioridad son los bomberos.

#SOSChiquitania

#SOSBolivia

#SOSPantanal

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook