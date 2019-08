Real Potosí cede terreno ante Aurora en la Villa Imperial

El plantel ‘lila’ igualó ante el cuadro valluno (1-1) y desperdició la oportunidad de escalar en la general del torneo Clausura. Vogliotti para Real y Villamil para Aurora marcaron los goles.

En un partido con escasas emociones y buen fútbol Real Potosí no pudo de local ante Aurora, que fue hasta la Villa Imperial para ‘robarle’ un punto al cuadro ‘lila’. El marcador terminó igualado a un gol por lado. Este encuentro, que abrió la fecha 10 del segundo torneo del año, se disputó la noche de este jueves en el Víctor Agustín Ugarte, de la capital potosina.

Los dos únicos goles llegaron en los primeros 45 minutos. El equipo local, dirigido por Nicolás Suárez, abrió el marcador por medio de Juan Vogliotti (20’). El goleador venció a Agustín Cousillas con remate cruzado tras capitalizar un rebote que dio Jaime Cornejo.

Tras el tanto de Vogliotti, la visita no se desesperó y aguantó al local, que no hizo méritos para buscar el segundo. La jugada más clara para anotar el 2-0 la desperdició el propio Vogliotti, que otra vez le ganó a Cornejo, pero el balón salió desviado cuando estaba solo frente al arquero visitante.

Pero ante la falta de efectividad de Real, Jaime Villamil aprovechó un error defensivo para poner el 1-1. El defensor de Aurora que estaba en función de ataque cabeceó un balón tras un tiro libre largo desde su propio campo. El meta potosino Miguel Mercado intentó salir, pero se quedó a medio camino. Falla garrafal del arquero que le costó caro. Fue el tanto del empate con el que se fueron al descanso.

A la vuelta de los vestuarios el juego no cambió demasiado, ya que Real no pudo controlar las acciones y con Vogliotti solo arriba no fue suficiente para buscar el segundo, mientras que Aurora tampoco se desesperó y aguantó bien las arremetidas del local.

El complemento fue más trabado que en la primera parte, por lo que se jugó un partido muy interrumpido en que los locales no supieron manejar las acciones. Para colmo de males salió expulsado por doble amarilla Federico Domínguez en el cuadro potosino, mientras que Manuel Morello también vio la roja por el mismo motivo (doble amarilla). Con este marcador, Real Potosí (11) es octavo, mientras que Aurora (7) marcha en la duodécima posición.

En la undécima fecha, Real visitará a The Strongest, mientras que el equipo valluno se enfrentará a Always Ready en Cochabamba; sin embargo, los celestes del valle antes recibirán a Guabirá, el 8 de septiembre, en partido reprogramado por la segunda jornada del Clausura.



