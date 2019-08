Romero pide ampliar investigación contra Leo Vaca por sus vínculos con Nelson Mauriel

Romero pide ampliar investigación contra Leonardo Vaca por sus vínculos con Nelson Mauriel

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, informó que la FELCC ha pedido al ministerio público ampliar la investigación contra el jugador Leonardo Vaca ya que no es normal que un jugador de fútbol hubiese realizado y no justificado tantos viajes con el entonces ex vicepresidente de Blooming, Nelson Mauriel al exterior del país. Romero anunció que dentro de estas investigaciones en los próximos días habrán novedades.

Fuente: Detrás de la Verdad

