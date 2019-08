Claro… «solo 500 mil hectáreas»…. ¿qué entenderá este hombre para decir solo?

O sea, las áreas y los espacios trabajados nos cuentan… ¿los pastizales no cuentan? No son Unidades productivas, no son siembras, los chequeos no son espacios trabajados, no son inversión… lo que trabajaron los ganaderos no importan…

es mucho tipo… a lo mejor nunca vio un árbol parado, o un pastizal, pero de ahí a decir «solo vale el bosque virgen»… hay distancia grande

justo cuando el Jefazo Morales asegura que lo de la Chiquitania ya es un desastre ….

(si hubiera coherencia, Zavaleta se iría, pero, no hay)

Texto (tomado de HoyBolivia.com)

Gobierno: Solo se quemaron 500 mil hectáreas de bosque

29/08/2019 – 07:27:05

Página Siete.- El ministro de Defensa, Javier Zavaleta, dijo ayer que en la Chiquitania de Santa Cruz solo se quemaron 500 mil hectáreas de bosque. Este reporte contradice al informe del propio Gobierno y al de la Gobernación cruceña que reportaron 1,2 millones de hectáreas destruidas por los incendios. Según la autoridad, en ese cálculo incluyeron los basurales y las zonas donde ya se habían registrado chaqueos.

“Las hectáreas están registradas en el informe que fue presentado. De bosque están alrededor de 500 mil hectáreas quemadas”, dijo ayer Zavaleta. “Puede ser que estén contando hasta basurales que se quemaron, pero no pues, este es un incendio forestal y estamos hablando de hectáreas de bosque que se han quemado y esas son 500 mil”, insistió.

El miércoles, el presidente Evo Morales informó que de los sectores afectados por los incendios, el 33% es bosque y el resto es área de chaqueo. “Hay que clasificar muy bien, una cosa es bosque y otra cosa es tierra con chaqueo o pastizales. Que yo sepa (bosque) es monte virgen donde nunca entró el chaqueo ni para temas agropecuarios ni para temas ganaderos”, sostuvo.

Fuente: Carlos Valverde Bravo



