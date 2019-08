Roboré, San Ignacio de Velasco, San José de Chiquitos, San Rafael, Charagua, Concepción y San Matías

San Ignacio y Robore son las regiones donde hay una mayor concentración de los incendios y golpeadas por la sequía. Son 201 las emergencias y 12 los incendios activos. En lo que va del año se registraron 17.100 focos de quemas y en agosto ya hay 7.746,lo que implica un notable crecimiento, según la secretaria de Medio Ambiente de la Gobernación, Cinthia Asín.

“Hay alerta roja por riesgo departamental. Hace un mes estamos haciendo el control y prevención, pero no se sanciona. No hay pronóstico de lluvias y los vientos están fuertes. No se debe hacer quemas. Esperamos coordinar con el Gobierno nacional, con equipos, helicópteros y materiales”, dijo Asín.

También descartó por ahora que haya zonas urbanas en riesgo, pero hay que proteger a las personas del humo. L:o dijo a propósito del planteamiento de evacuación.

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Gobernación cruceña, Enrique Bruno, acompañó a Asín en la conferencia y en ella dio a conocer las medidas de auxilio a las zonas afectadas por los incendios y la sequía.