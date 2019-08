Tetracampeón del Gran Premio busca auspiciador para competir

El piloto cochabambino Jonathan Herboso, tetracampeón del Gran Premio Nacional en motociclismo, aún no oficializó su participación en el GP Presidente Evo Morales 2019, debido a que no cuenta con los recursos necesarios para la competencia. Está en búsqueda de auspiciadores para confirmar su presencia.

Jonathan Herboso ganó las ediciones del Gran Premio Nacional del 2008, 2011, 2012 y 2016.

“Me está costando un poco poder conseguir todo lo que necesito para recién inscribirme”, dijo Herboso, quien tiene hasta el 1 de septiembre, para hacer oficial su inscripción.

“Necesito entre 7.000 a 10.000 bolivianos, más o menos ese es el monto que he cotizado”, expresó Jonathan, quien también requiere la motocicleta para competir en el rally, debido a que la máquina con la que compite en los nacionales de circuito no cuenta con un tanque auxiliar para gasolina.

“La moto que tengo, con la que corro los nacionales, no tiene para un tanque auxiliar, entonces no puedo usarla”, explicó el piloto.

Al respecto, el reglamento del GP señala en su artículo 11, reabastecimiento, que “el combustible no podrá ser transportado por el piloto en otro recipiente que no sea el tanque de la motocicleta o contenedor específico para este fin, fijado en forma permanente a la máquina”.

Jonathan esperará hasta la siguiente semana para poder confirmar si asistirá o no al Gran Premio 2019.

“Me hablaron algunas personas, pero todavía no me dijeron nada oficial, me dijeron que me van a confirmar entre estos días, pero no tengo nada concreto aún. Esperaré hasta la siguiente semana por el tema de que también correré en el Campeonato Latinoamericano, en Santa Cruz”, manifestó.

Herboso estuvo muy cerca de convertirse en pentacampeón del Gran Premio nacional, pero en la carrera de 2013, en la que lideraba la competencia, sufrió un accidente en la ruta entre Potosí-Tarija, en el que se fracturó la cadera y tuvo que abandonar la competición.

Ese año, el ganador fue el también cochabambino Marco Rahip, quien ya confirmó su participación en el Gran Premio 2019. Rahip no estuvo presente en la última versión del GP en 2016, porque en la II Vuelta a La Paz se cayó a un barranco y aún se recuperaba de una fractura de doble de tibia y peroné.

El cierre del último periodo de inscripción para el Gran Premio finaliza el 1 de septiembre.

Hasta el momento confirmaron su presencia 13 pilotos para la categoría Open (entre los 18 y 39 años) y 7 competidores para la clase máster (mayores a 40 años).

El Gran Premio Nacional 2019 se desarrollará del 5 al 13 de septiembre.