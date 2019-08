Una web que crea artículos de forma automática con solo recibir una frase

Es tan fácil crear noticias falsas en Internet que ahora pueden hacerlas algunos programas sin necesidad de prácticamente ninguna intervención humana.

Así lo demuestra StoryAI, un sistema diseñado por Botsociety Inc como un proyecto paralelo, una implementación del modelo GPT-2 774M lanzado por OpenAI y que es capaz de crear historias en pocos minutos.

Solo tenemos que escribir una frase de unas 40 palabras y apretar un botón, StoryAI se encargará de crear la historia usando el mencionado modelo GPT-2 774M lanzado el 20 de agosto de 2019 por OpenAI.

Es gratuito, y podemos hacerlo directamente en su página principal, aunque es necesario informar nuestro email para que nos avisen cuando el resultado esté listo (puede tardar de 3 minutos a 1 hora). Mientras esperamos podemos ir leyendo lo que ha sido generado para otras personas, e impresionarnos con la calidad del contenido automático creado.

Está especialmente diseñado para crear artículos de noticias, ensayos científicos, cuentos y más, por lo que no sería raro que algunos blogs comiencen a crear su contenido a través de este sistema. El objetivo en realidad no es llenar Internet de noticias falsas y sí permitir que personas no técnicas jueguen con la inteligencia artificial moderna. Quieren que cualquiera pueda usar un modelo avanzado de AI, y de esta manera es sencillo entender el potencial, al mismo tiempo que puede aumentar la conciencia pública sobre los posibles usos indebidos de esta tecnología.

Podéis probarlo en storyai.botsociety.io, si es posible en inglés, ya que el resultado será mucho más natural.

