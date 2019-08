Vice compara que ayuda internacional es de $us 350.000, y el Supertanker cuesta $us 1 millón

LA PAZ |

El vicepresidente Álvaro García Linera en relación a la ayuda internacional manifestó que al momento de concretarse es «más o menos». En el caso de Bolivia dijo que la cooperación real es de Perú, mientras que la cooperación de otros organismos en dinero alcanza a $us 350.000, aunque comparó que solo el Supertanker le cuesta a Bolivia $us 1 millón.

La autoridad se refirió al tema en un acto de inicio del enlosetado en la ciudad de Oruro, donde dijo: ¿Nos dicen, oye Álvaro, por qué no aceptan la ayuda internacional?, en respuesta a estas observaciones dijo que el Gobierno está aceptando toda la ayuda internacional, sin embargo, que el apoyo «real» es de Perú que prestará dos helicópteros.

«Hasta ahora hay una ayuda real fuerte (de) los hermanos de Perú, que nos están prestando dos helicópteros, es lo real. Luego en dinero nos han dado las organizaciones internacionales 350.000 dólares, el Supertanker cuesta un millón de dólares«, comparó la autoridad.

Asimismo, dijo que en este tipo de situaciones se habla de ayuda internacional, «pero al momento, momento, más o menos, más o menos, ojalá en la ayuda internacional lleguemos a medio millón. Pero no importa, estamos recibiendo ayuda internacional y bienvenida, va a llegar gente y nos sentimos agradecidos. Pero fundamentalmente es nuestro esfuerzo como bolivianos«, precisó.

Este lunes, los ministerios de Relaciones Exteriores y Planificación del Desarrollo se reunieron con la cooperación y los organismos internacionales para coordinar la ayuda.

El presidente Evo Morales describió en su cuenta de Twitter que «Recibimos $us 300.000 de la CAF, $us 200.000 del BID, $us 150.000 de la ONU; agradecemos al G7 por su ayuda de $us 20 MM, pero el Acuerdo de París establece responsabilidad compartida. En febrero Bolivia declaró emergencia nacional para combatir el incendio. #UnidadEnLaAdversidad«.

Precisó que el país no tiene ningún problema de encarar los costos que representan, por ejemplo, el Supertanker que es el avión más grande del mundo y que tiene una capacidad de 75 mil litros, describió que la contratación cuesta un millón de dólares, además 60.000 dólares por día, a parte 16.000 dólares por hora de vuelo. «Lo estamos pagando», dijo.

La oposición, la Gobernación de Santa Cruz, activistas, entre otros han pedido al Gobierno que solicite la ayuda internacional para que coadyuve en atender la voracidad de los incendios que a la fecha presuntamente quemaron al menos un millón de superficie en la Chiquitanía.

Por otra parte, García Linera señaló que no es la primera vez que se dan este tipo de incendios de gran magnitud, citando a la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) sostuvo que en 2004 en el gobierno de Carlos Mesa se registró en la misma zona un incendio que afectó entre 2,2 o 2,4 millones de hectáreas de superficie boscosa.

Mientras que los otros incendios se produjeron en 2010 y 2019 en el gobierno de Evo Morales. «En 2010, 2,8 millones de hectáreas y ahora, se habla de un millón no se sabe exactamente, hay que revisar bien el satélite», sostuvo.

Explicó que las quemas se producen en la Chiquitanía «porque se dan unas sequias muy largas donde no hay lluvias, no hay agua en la zona, entonces, se prenden los pastizales fundamentalmente se prenden una parte del bosque, pastizales, porque la Chiquitanía no es tanto selva, tiene una parte de selva, pero la mayor parte son pastizales, no es zona de agricultura sino de ganadería, ahí se ha dado este incendio terrible que nos duele mucho», afirmó.