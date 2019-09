Andrés Parra: «Chávez fue devorado por el poder y se llevó al país»

«Yo he querido irme por la línea de mostrarle al público el ser humano, conecté con su humor, las habilidades comunicativas. Tiene una personalidad completamente arrolladora, si no hubiera tenido la debilidad de dejarse corromper por el poder yo creo que hubiera sido un extraordinario líder pero no tuvo la fuerza para eso. La prosa de Chávez, su capacidad comunicativa, tenía una personalidad arrolladora, es un fenómeno que no se va a volver a repetir en Latinoamérica. Sobreponerse al poder requiere de un carácter especial y Chávez no lo tuvo y se llevó al país».