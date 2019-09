Anssclapol advierte que no permitirá que se procese al policía que filmó al Gobernador de Oruro

La Asociación Nacional de Suboficiales, Sargentos, Cabos y Policías (Anssclapol), se declaró en estado de emergencia y advirtió que no permitirá que se procese al policía que filmó al gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, en estado de abriedad.

Javier Quispe, ejecutivo de Anssclapol, señaló que no existe ninguna ley o normativa que prohíba a un policía filmar a las autoridades y señaló que se busca procesar al policía para encubrir al Gobernador de Oruro.

“Le digo al Gobierno que no se equivoque, que no trate de forzar otra norma. No puede ser sancionado el policía por su accionar legal, su procedimiento ha sido de manera correcta”, señaló a radio Líder. Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Aseguró que por este caso los policías de clase subalterna y sus esposas están en estado de emergencia. “No se permitirá que se le procese de forma arbitraria e ilegal”, agregó.

En pasados días, por las redes sociales, circuló un video en el que se muestra al gobernador del departamento de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, ingresar, acompañado de un policía, a una oficina de la Dirección Departamental de Tránsito de Tarija, en aparente estado de ebriedad. El hecho habría ocurrido el pasado 24 de agosto.

Producto del hecho, legisladores de oposición anunciaron que presentarán una denuncia contra la autoridad orureña por “uso indebido de bienes del Estado”, ya que sospechan que Vásquez habría estado consumiendo las bebidas alcohólicas en un vehículo oficial de la Gobernación.

No obstante, Vásquez salió al frente y aunque no negó que se encontraba en estado de ebriedad, rechazó el haber consumido bebidas alcohólicas en el vehículo oficial de la Gobernación. En esa misma línea, también negó haber estado manejando un vehículo en estado de ebriedad, y aseguró que su chofer estaba sobrio y que no cometió ningún tipo de delito.

Por este caso, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, afirmó el viernes que corresponde una sanción disciplinaria contra el efectivo policial que filmó al gobernador de Oruro.

“Amerita una sanción porque la normativa policial no permite que un funcionario pueda publicar una filmación propia de su trabajo”, dijo Quiroga.

Para el viceministro Quiroga, es un “mal actuar” que se haga pública una grabación de cualquier ciudadano.

“Que se haya grabado y eso se haya publicitado ya tiene otro tipo de trasfondo. Ese es un mal procedimiento policial”, señaló.

Oxígeno / La Paz