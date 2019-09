Aprendamos los cambas de Hugo Banzer Suárez

Ismael Schabib Montero*

Algunas o muchas personas que no lo querían a Banzer me van a cuestionar, es natural porque no tenemos por qué pensar de una manera uniforme, pero creo que “al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios”. Los cambas votamos por candidatos collas, pero nuestros compatriotas collas no votan por un candidato camba ¡No es verdad! Votaron por Banzer e hicieron que este militar haga la hazaña más grande que cruceño alguno hubiese logrado en el ámbito de la política partidista. Banzer fue presidente de un régimen militar que más tiempo gobernó entre los gobiernos militares de la época, siete años. Después organizó un partido que le permitió gravitar en la política nacional por más de 20 años, ganar dos elecciones y ser presidente Constitucional. Tal vez el único caso en Bolivia.

De los presidentes militares que se sucedieron en Sud América fue el único que logró formar un partido político y llegar a la primera magistratura democráticamente. Mientras los ex presidentes militares de otros países cayeron en el olvido o en la cárcel.

¿Por qué Banzer logró tanto? Muchos coinciden en sostener que la razón es porque tenía una visión y un discurso nacional.

Santa Cruz crece todos los días, nadie la podrá parar a pesar de todo, tiene una vida deseosa de sí misma. Pero la Autonomía está estancada por falta de voluntad política del centralismo, entonces, cruceños conquisten el poder político nacional, defiendan la Autonomía desde el palacio de gobierno ubicado en La Paz, no desde el gobierno autónomo de Santa Cruz.

Dicen los entendidos, que la economía y la política son dos ruedas del mismo carro. Santa Cruz es el único departamento que tiene enganchada su economía al mercado internacional y es el motor económico de Bolivia, hace rato es tiempo de que los cruceños dejen de mirar el árbol para mirar el bosque. ¿Cómo lograrlo? Con una visión y un discurso nacional como lo hizo Banzer, deben empezar ya. A los cruceños (yo no lo soy) les sobran argumentos para demostrar que son patriotas y que aman a Bolivia.

Citaré solo pocos ejemplos para no alargar esta nota: Nicolás Suarez Callaú (para mí) es el héroe nacional más importante, porque con sus propios recursos defendió Bolivia exitosamente en la Campaña del Acre, gracias a él conservamos el departamento Pando; Germán Busch Becerra es nuestro máximo héroe de la Guerra del Chaco, pero por sobre todo, son patriotas porque lograron hacer de Santa Cruz el departamento más desarrollado de Bolivia, este es un hecho irrefutable y no una promesa fallida o una ilusión, si alguien lo duda le sugiero que lea “el Memorándum de Santa Cruz de 1904”, que está en el internet, donde se demuestra que ya entonces (1904) tenían una visión clara de la Santa Cruz que querían alcanzar, que es la de hoy, es una realidad, tal vez, es el único departamento que desde el inicio supo lo que quería y lo logró.

Esta crisis política que vivimos, es la oportunidad para que el pueblo cruceño lidere la recuperación de la libertad y la democracia de Bolivia. Si Hugo Banzer Suarez fue tan exitoso, para beneficio de este país porque logro un equilibrio político nacional ¿Por qué otros cruceños no? Esto lo pueden lograr cambas brillantes, decentes y valientes que amen Bolivia. Para otra clase de gente no hay oportunidad.

*Vicealmirante de la República de Bolivia