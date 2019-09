Arce descalifica a Mesa para hablar de corrupción y señala depósitos PAT

El ministro de Justicia Héctor Arce descalificó este domingo al candidato presidencial Carlos Mesa, a hablar de la corrupción que existiría en el gobierno de Evo Morales y exigió aclarar ética y jurídicamente los depósitos de cerca de un millón de dólares que habría recibido para ser candidato a vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada en las elecciones de 2002.

Aclaró que ese criterio lo emite a título personal y de abogado y no en calidad de autoridad pública, porque cree que un hombre que aspira a la primera dignidad del país, debería ser el primer interesado en aclarar un tema que, en su opinión, no ingresa al campo de la guerra sucia sino a un problema de fondo.

“Un hombre que aspira a conducir los destinos de la nación boliviana, que prácticamente haya confesado de que ha habido hechos irregulares y que pida que los mismos no sean investigados ni analizados por el transcurso del tiempo, por la prescripción, es una situación gravísima”, manifestó al canal estatal.

Dijo que si Mesa no debe nada, no tiene por qué temer nada y debía asumir la obligación que tiene un candidato presidencial de decirle al pueblo qué es lo que ha pasado sobre la información en sentido de haber recibido más de un millón de dólares para ser candidato vicepresidencial.

Sostuvo que presumiblemente Carlos Mesa haya recibido una parte de los fondos de un partido político y la mayor parte en cuotas, posiblemente, provenientes de la partida de gastos reservados o del dinero de todos los bolivianos que necesitaban para financiar los servicios de salud y educación.

«Si dijo que estiraba la mano para pedir limosna, para pagar el sueldo de los bolivianos, cómo es así que se hizo de semejante dinero y ahora no dé una explicación coherente y que ese dinero haya sido lavado a través de procedimientos oscuros que no los puede explicar nadie y se llene la boca todavía supuestamente de la corrupción que existe en nuestro gobierno, es una situación gravísima y no es tolerable», comentó.

Aunque no lo analizó, Arce cree que puede ser que haya prescrito el delito, pero advirtió que no va a prescribir es la obligación ética de Carlos Mesa para decirle al país qué es lo que ha pasado porque hay serias denuncias formuladas (desde EEUU) por Mauricio Balcázar (Yerno de Gonzalo Sánchez de Lozada), un libro escrito y una serie de pruebas presentadas por la Unidad de Investigaciones Financieras.

Fuente: https://www.erbol.com.bo