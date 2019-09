Arte y Chiquitania: creadores apoyan a través de sus obras

Milen Saavedra / La Paz

Un dibujo, una ilustración, una fotografía, un concierto o una obra de teatro son las formas que encontraron artistas bolivianos para pronunciarse sobre los incendios que afectan a la Chiquitania desde agosto. A través de sus creaciones buscan ayudar y recaudar fondos para las víctimas, también reclaman por la respuesta del gobierno boliviano que no actuó de manera inmediata para frenar el fuego.

Así, el ilustrador Miguel Mealla, que formó parte del equipo de animadores del cortometraje La Abuela Grillo y además fue bombero, publicó en Facebook ilustraciones sobre este personaje y sobre los voluntarios.

Trabajo de Miguel Mealla, que muestra a la Abuela Grillo.

Foto:Facebook Miguel T. Mealla Black

“Son varios los aspectos que me motivaron a hacer este tipo de dibujos, por un lado, el hecho de que hay un incendio incontrolable y la poca respuesta de las autoridades como ocultar el hecho o tratar de minizarlo. Por otro, concientizar para que la gente misma impulse y pida una pronta reacción, porque no sólo están quemando árboles, también se está quemando vida. Algo se tiene que hacer y si no se llama la atención, las autoridades nunca van a responder”, dijo.

El artista comentó que sus trabajos logran la empatía del público y que presenta personajes con los que el público puede relacionarse. Además, expresó su alegría por la llegada que tienen sus publicaciones, que logran centenas de comentarios y likes. “Mis ilustraciones tratan de expresar esa rabia, esa furia dentro mío de que hay semejante incidente y no se puede controlar”, agregó.

Asimismo, contó que junto a otros ilustradores de La Abuela Grillo, Joaquín Cuevas, Salvador Pomar y Susana Villegas, entre otros, decidieron organizar la Feria de Arte Gráfico ¡Qué llueva! que se realizó el fin de semana pasado.

Obra del ilustrador e historietista Joaquín Cuevas.

Foto:Joaquín Cuevas

“Nos juntamos con los que fuimos parte de La Abuela Grillo y la idea era hacer una feria gráfica para recaudar fondos para los bomberos que están allá, pero también para las instituciones que están tratando con los animales rescatados. Dar nuestro granito de arena que no es mucho pero va a ayudar”, detalló.

Explicó que decidieron poner al personaje como tema central ya que representa al medioambiente y cada uno hizo su propia interpretación. Además, contaron con la participación de Luzmila Carpio, artista que le dio voz a la Abuela.

“Con la feria nos agarró de sorpresa la respuesta de la gente. La verdad no esperábamos ni un cuarto de lo que tuvimos de atención y la demanda es creciente. Ahora estamos planteando algunas cosas para seguir apoyando a las instituciones con los animales y los bomberos”, acotó.

En ese sentido, el ilustrador Joaquín Cuevas, que impulsa la librería La Viñeteca, explicó que vieron la necesidad de usar la imagen de La Abuela Grillo por la urgencia de la situación.

“Su imagen tiene mucho que ver con el problema. Por eso decidimos hacer la feria y luego cada uno, una ilustración relacionada a los incendios y la Abuela. Lo hicimos y otros artistas también, creo que les contagiamos, aparecieron muchos”, contó.

Cuevas destacó que recaudaron 5.700 bolivianos que serán entregados a Senda Verde y a los bomberos voluntarios.

Creación del artista Javier Barrera Menchaca.

Facebook: Javier Menchaca Barrera

“Da mucha impotencia, da ganas de viajar, de ir a apagar los incendios y uno mismo lanzarse como voluntario. Pero mucha gente va y sólo perjudica porque no hay equipos, ni organización. Y me decía una amiga que desde el dibujo y la ilustración, estamos haciendo mucho, es un aporte grande realmente”, comentó.

Cuevas añadió que vivimos en una sociedad que se “alimenta” de imágenes, entonces lo que producen llama la atención sobre la situación de la Chiquitania. “Esas imágenes llegan al corazón de mucha gente y ayudan a sensibilizar. Además, visibilizan el problema en el exterior”, complementó el artista.

Además, el elenco del Teatro Grito presentó la versión teatral de La Abuela Grillo el 31 de agosto, todo lo recaudado con las entradas también se destinó a apoyar a la Chiquitania.

Creación de Mealla dedicada al bombero que falleció.

Música solidaria

Los músicos también se pronunciaron, esta semana se realizaron varios conciertos benéficos como Fauna Rock y Sonidos de la Selva que reunieron a 29 bandas de rock, pop y trova, Jazz por la Chiquitania, con Carlos Fischer Band, Gustavo Orihuela Quartet y Aymuray; y Al borde del filo de Santamandinga. La Orquesta Filarmónica de El Alto también tuvo un recital con esta temática, al igual que el que unió a Tierra Mojada, Susana Renjel y José Luis Duarte, Diana Azero y Emmy Lanza .

Además, el 15 se septiembre, a las 17:00, en el Salón Germanía del Hotel Europa, se presentará el espectáculo Un Requiem para el Amazonas, dirigido por Weimar Arancibia y cuenta con más de 100 artistas.

“Hace más de tres semanas ante las noticias tan trágicas, nos reunimos un grupo de músicos pensando en cuál sería la mejor manera de aportar y llegamos a la conclusión de que ir (a la Chiquitania) como voluntarios quizá no es la mejor manera de ayudar. Entonces quisimos hacer algo desde nuestro arte, muestra profesión”, contó Arancibia.

Aporte de la pintora Rilda Paco.

En ese sentido, escogieron interpretar el Requiem de Mozart, composición emblemática en el repertorio sinfónico coral, convocando a músicos profesionales que ya conocen la pieza.

“Es la música escrita para una misa de difuntos, que lamenta y sufre la pérdida de algo. En ese sentido, coincide con lo que muchos de nosotros sentimos al ver toda la devastación y la muerte que ha habido”, agregó.

Todo lo recaudado será destinado a la preservación de la fauna y la reforestación de los bosques amazónicos de Bolivia. Además, se ofrecen postales con fotos de los animales y bosques de la Amazonia.

Del mismo modo, se anunció la llegada del equipo de youtubers mexicanos Badabun que tendrá dos presentaciones, una en La Paz y otra en Santa Cruz. El 100% de las ganancias serán destinadas al Centro para la Participación y Desarrollo Humano Sostenible (Cepad).

Fragmento de una viñeta de la página La Envidia.

La protesta desde el arte

La pintora Rilda Paco publicó en su cuenta de Facebook una serie de tarjetas que muestran al presidente Evo Morales y reflexionan sobre su responsabilidad en los incendios. “Se debe exigir que esas tierras no serán invadidas por las agroindustrias. Se debe declarar estado de emergencia. Se debe exigir un juicio de responsabilidad. Este incendio no es un accidente. El Gobierno está siendo negligente. Este es el proyecto de desarrollo de la región, y esta es la agroindustria extractivista ganadera de derecha, gran aliada y favorecida por el gobierno de Evo Morales. Esto se llama capitalismo salvaje”, afirmó.

Por otro lado, Abel Bellido, caricaturista de Página Siete, que ha dedicado sus columnas gráficas al tema de los incendios, aseguró que la intención es expresar lo que muchos lectores sienten y piensan. “Me motiva ver el incendio, que hay un decreto, el tema de la soya, o que firmen documentos con los colonos, que Evo Morales no haga nada en relación a incendios de esa magnitud, que esperemos sus ganas. Es un gobierno que no tiene conciencia, con una doble moral, eso es el drama que uno tiene, que trate de realizar más política que otras cosas, que no permita ayuda y todo eso”, detalló el artista.

Abecor contó que utiliza lo que escucha, lee y ve para crear sus dibujos, como la preocupación por los animales afectados, reflejada en una de las imágenes de esta nota. “La más llamativa y que más se ha compartido es la de la chiquita que está agarrando la bandera quemándose. Es algo que estamos dejando a nuestro hijos, está pasando esto y es una forma de llamar la atención. Es lo que la gente piensa y reniega, de cómo se sigue quemando, es un sentir general, hay dolor y hay que decirlo”, afirmó el artista.

El medio de la ilustración fue utilizado también por artistas como los ilustradores Alexandra Ramírez y Javier Menchaca, cuyas obras también se presentan en estas páginas.

