Blooming le dará una mano a la Chiquitania

La academia cruceña enviará medicamentos a una comunidad cercana a Roboré para ayudar a los afectados por los incendios. Dos médicos del club irán para atender a las víctimas

Este jueves a las 6:30 partirá parte del cuerpo médico de Blooming a Santo Corazón (localidad cercana a Roboré) para entregar medicamentos para ayudar a los afectados por los incendios en la Chiquitania. Se entregarán más de ocho cajas de medicinas y atenderán a las personas.

«Esta es una actividad que no lo realiza el directorio, no lo realizan los médicos. Esto lo hace toda la familia bluminista. Gracias a los hinchas que nos apoyaron«, dijo Fernando Cuéllar, gerente administrativo de la academia. Cuéllar explicó que se compró los medicamentos con la recaudación en el partido contra Always Ready, que se jugó el 25 de agosto.

El cuerpo médico de la academia se dividirá en dos. Algunos se quedarán con el club y Wilson Catorceno y Cristian Sánchez irán a la Chiquitania este jueves en una avioneta privada. También los acompañará un médico privado.

La academia trasladará ocho cajas de medicamentos en las que hay antiparasitarios, multivitaminas, antimicóticos, antibióticos, analgésicos y antihipertensivos. «Se está llevando toda la medicación correspondiente para una brigada médica de estas características”, dijo el galeno Catorceno.

