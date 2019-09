Brito pide a políticos demostrar que ayuda extranjera tuvo trabas para ayudar en la Chiquitania

La diputada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Sonia Brito, pidió el domingo a los políticos de oposición que demuestren que algún país tuvo trabas para entregar ayuda internacional a la Chiquitania, afectada por incendios forestales.

«Hay aseveraciones temerarias que yo creo que tienen que ser demostradas, no basta el discurso político de decir que no puede entregar ayuda porque no se declaró desastre nacional, yo emplazo a las autoridades a que demuestren esto que aseveran», dijo en entrevista con radio Panamericana.

Autoridades subregionales y políticos de oposición piden al Gobierno nacional declarar desastre nacional por los incendios que afectan a la Chiquitania desde hace varias semanas, porque supuestamente sin ese procedimiento los países extranjeros estarían imposibilitados de ayudar a Bolivia.

Brito aclaró que la declaratoria de desastre nacional no es la solución a lo que se vive en la Chiquitanía, y que la ayuda internacional llegó sin ninguna complicación de parte de más de una decena de países.

El Gobierno nacional destinó, hasta el momento, más de 15 millones de dólares para atender las emergencias que se viven en la Chiquitania.

Brito pidió dejar de hacer política con ese tema, que afecta a cientos de familias.

«Se debe dejar de estar haciendo política con un tema tan delicado y tan sensible como este, se ha visto con claridad todas las acciones que está haciendo nuestro Gobierno, que fueron absolutamente contundentes todos los esfuerzos donde no se escatimó absolutamente nada», agregó.

Fuente: ABI