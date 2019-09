Broker ofrece $us 50 millones por la TV y la FBF mira de reojo

Los 14 clubes profesionales han sido convocados a una reunión de emergencia este viernes en el edificio de la calle Avaroa para escuchar la oferta de Jorge Villalobos de SMM. La FBF apunta a que exista una licitación

DIEZ

Los derechos de televisión del fútbol boliviano vuelven al tapete. Robert Blanco, presidente de la División Profesional, confirmó que ha convocado a los 14 clubes del país a una reunión de emergencia para este viernes, con el objetivo de escuchar la oferta que trajo Jorge Villalobos, de Sports Marketing Monterrey, de $us 50 millones para hacerse con los derechos de TV de Bolivia por los próximos cuatro años. “Villalobos es un brokers”, dijo el mismo Blanco.

La situación es mirada de reojo desde la FBF por dos aspectos: existe desconfianza ya que el broker recién buscaría a los ‘clientes’ y porque los clubes estarían yendo en contra de lo que aprobó el comité ejecutivo, de que los derechos de TV de la gestión 2021 a 2024, sean adquiridos a través de una licitación pública. “Villalobos es como un broker que busca patrocinios en varias cadenas de televisión; es conocido y lo escucharemos”, añadió Blanco.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

A los datos que pudo acceder DIEZ, es que SMM ofrecería el 10% del monto total ($us 5 millones) de entrada, algo que seduce a los clubes por la necesidad económica en la que ahora se encuentran. Desde la FBF lo ven poco sustentable, según fuentes, y citaron lo que sucedió el 4 de abril de este año cuando Rafael Paz (Guabirá) y el ministro Carlos Romero (Sport Boys) impulsaron a Sport Group Inc. que ofrecería $us 40 millones que quedaron en nada.

Por su parte, José Quiroga, el propietario de Sports TV Rights, que tiene actualmente los derechos de televisión, tildó la situación de “chantaje, porque una cosa es ser serio y otra es ofrecer plata sin ningún sustento, sin ser empresa”, sostuvo. De 2017 a 2020 esta empresa ha cerrado con el fútbol boliviano por $us 14 millones y tienen la posibilidad de la ‘iguala’ hasta 2024 si es que deciden presentarse a la licitación que aprobó la FBF hace poco.

Esta licitación está prevista para el 20 de septiembre con el objetivo de ir aclarando el panorama de los clubes que buscan una salida a la crisis económica por la que atraviesan. “El señor Villalobos viene a ofrecernos lo que puede llegar a costar nuestro fútbol boliviano. Lo vamos a escuchar, no vamos a decidir nada, sabemos que hay un contrato y si llega a ocurrir algo, trataremos de hablar con el señor Quiroga”, cerró Blanco.

Fuente: diez.bo