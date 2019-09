Camacho: «La marcha campesina es una afrenta al pueblo cruceño»

Santa Cruz.- El presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, habló sobre los hechos de violencia generados en el segundo anillo y avenida alemana con el enfrentamiento entre activistas y militantes del MAS.

Este hecho tuvo el saldo de una casa de campaña oficialista totalmente destrozada. Además el líder cívico también se refirió a la marcha de los campesinos que partieron de la localidad de Pailón y que amenazan con cercar la Gobernación cruceña en rechazo a la ley de pausa ambiental.

Con relación a la invitación del vicepresidente a la feria Expocruz 2019 y a los festejos por la efemerides de Santa Cruz, Camacho indicó que él no puede estar con gente que no respeta a su voto, que es su verdugo y no quiere a su pueblo.

Camacho lamentó los hechos de violencia, sin embargo informó que envió una carta para que la Policía y la Fiscalía para que puedan resguardar a la población tras la llegada de los campesinos.

Dijo que la marcha de los campesinos es una clara afrenta contra el pueblo cruceño, ya que en un momento difícil para los cruceños y chiquitanos, haya esta clase de amenazas.

«Traerlos hasta acá y que entren a la ciudad, eso es una búsqueda de provocación que quieren hacer contra el pueblo cruceño y eso es lo que estamos tratando de evitar», dijo Camacho.

El líder cívico dijo que tratará de conversar con los campesinos para poder conversar y analizar sus pedidos, sin embargo no permitirán que hagan un cerco a la Gobernación cruceña.

Fuente: Red Uno, Que no me pierda