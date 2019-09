Candidatos al Legislativo sobre Mesa: MAS y BDN lo descalifican y CC defiende plan del presidenciable

Santa Cruz.- Tras la polémica entrevista de la Red Unitel al candidato presidencial Carlos Mesa, que por momentos lo incomodaron por la insistencia de referencias a su paso por la vocería marítima, el medio conversó esta mañana, con representantes del gobernante MAS, de Bolivia Dice No y de Comunidad Ciudadana, para conocer sus criterios sobre el plan de Mesa.

El candidato a diputado por Bolivia Dice No (BDN) Alejandro Balcázar, dijo que vio a «un Carlos Mesa dubitativo y no respondía preguntas». Señaló que el hecho de que no atacó a Ortiz responde a su necesidad de generar alianzas y tratar de crecer electoralmente en Santa Cruz.

Para el candidato a senador por el MAS, Orlando Pozo, Mesa demostró que «carece de transparencia» al no querer aclarar temas de su pasado y dijo que por lo tanto «carece de confianza» para el electorado.

En defensa del presidenciable Carlos Mesa, salió al frente el candidato a senador Luis Fernando Ortiz, quien insistió en la guerra sucia orquestada desde el gobierno de Evo Morales y el candidato de BDN, Oscar Ortiz. Dijo que los bolivianos, a pesar de estos ataques saben que Mesa «es el único candidato con capacidad para derrotar 14 años de autoritarismo del MAS». (eju.tv / L.M.)

Video: Unitel

Fuente: Unitel