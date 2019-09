Presentadora insistente incomoda a Mesa

Mesa se incomoda ante preguntas por su rol como vocero en la demanda marítima y su candidatura

Gabriela Oviedo incómodo con sus preguntas al candidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana, Carlos Mesa en un programa difundido a través de Unitel

¿Antes de la demanda marítima vimos muy poco a Carlos Mesa, el juicio ante La Haya le dio mucha palestra pública, podríamos entonces decir que usted le debe la candidatura a Evo Morales?

No, en absoluto, la candidatura la he decidido yo en virtud de una cuestión clara, de entender que una parte muy importante de la población boliviana creía, cree y lo va a demostrar el próximo 20 de octubre que yo soy el candidato idóneo para ganar las elecciones, para llevar la democracia al país.

¿Lo pregunto en base a la popularidad que le dio esta demanda marítima?

Yo hice mi trabajo, yo hice lo que tenía que hacer, cumplí con mi responsabilidad de Estado, me siento, no voy a decir orgulloso porque no ganamos, satisfecho de lo que hice, asumo la responsabilidad que me toca en ese punto y si ese trabajo que yo hice con la mayor responsabilidad que me daba mis condiciones y mis capacidades, ese es un tema que no estaba en mis cálculos ni era la idea que yo buscaba; la idea que yo buscaba era cumplir mi obligación como boliviano en una causa de Estado.

¿Pero hubiera decidido así si no hubiera estado en esta palestra de la demanda marítima en La Haya?

Las circunstancias Gabriela, tú las sabes muy bien, me imagino que en tu vida también ¿estarías aquí sentada haciéndome la entrevista que me estás haciendo si no hubieras vivido un conjunto de circunstancias como por ejemplo haber participado en un concurso internacional? Probablemente no, pero los hechos son lo que son.

Bien, y con rol de Vocero, ¿considera que ayudó a Evo Morales en su campaña de imagen política en ese momento?

No, ayudé a Bolivia, ayudé a Bolivia, y eso es muy interesante, muy importante, la diferencia que creo que esto nos permite entenderlo perfectamente entre política de Estado y cuestiones de Gobierno, diferencias ideológicas, cuando tú tienes una causa superior y el mar es una causa superior, no hay un gobierno de izquierda, de centro, de derecha, de ayudar a un presidente o no, tu ayudas a tu país.