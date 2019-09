Caso Urquizu: Víctima dice que le ofrecieron hasta ser candidata a cambio de su silencio

La mujer víctima de toques impúdicos del gobernador Esteban Urquizu reveló que, a cambio de su silencio, no solo le ofrecieron un puesto de mercado o dinero, sino también una candidatura en “franja de seguridad” con el MAS para estas Elecciones Generales, reportó el periodista Iván Ramos de la Red ERBOL.

“Me ofrecieron un puesto en el mercado, me ofrecieron dinero, me ofrecieron que transe (…) También políticamente me ofrecieron un cargo, un puesto dentro del cinturón de seguridad, como llaman ellos”, dijo la mujer que se dedica al comercio ambulante.

Aseveró que los ofrecimientos le fueron hechos no solo por funcionarios de la Gobernación, sino también de la Alcaldía de Sucre, que también es controlada por el MAS.

“Me dijeron: ‘no hagas nada te vas a ir de candidata en el cinturón de seguridad, ya no van a hacer ninguna campaña’”, relató.

La mujer, de iniciales M. C., manifestó que no mencionó esto antes por no mezclar el tema político con el caso, pero sus detractores ya llevaron el tema a ese ámbito.

Ella denunció al gobernador Urquizu por abuso sexual, sin embargo, la Fiscalía rechazó iniciar un proceso al respecto, a pesar de que el hecho fue filmado en video. La víctima apeló esa decisión y espera que el Ministerio Público decida abrir el caso contra el Gobernador.

