Chi suma cuatro denuncias por homofobia ante tres instancias

La activista dijo que si no se puede inhabilitar al presidenciable del PDC por sugerir tratamiento psiquiátrico para la comnidad LGTBI, por lo menos se espera que se le dé una sanción. Recordó que por ley todos los funcionarios públicos no pueden omitir las faltas a la ley y deben asumir las acciones correspondientes a la ley.

“Nosotros estamos tratando de luchar contra las palabras peyorativas, como Estado, como sociedad civil, como colectivos y viene una persona y derrumba todo este trabajo. No podemos permitir esto. El órgano electoral, como cuarto poder del Estado, tiene la obligación de regular la participación política, las expresiones de los candidatos”, señaló Núñez del Prado.

En respuesta el candidato a la presidencia del PDC, reiteró que basó su opinión en su convicción personal. Instó a la comunidad LGTBI a demostrar que no tienen ninguna “disfuncionalidad hormonal ni psicosomática”.

El presidenciable insistió en que los LGTBI tienen una “patología” y que deberían también demostrar que nunca vivieron episodios de violencia en sus casas, discriminación en el colegio, y que no tienen ningún antecedente familiar “patológico”.

Hyun Chung, no obstante, afirmó: “Yo quiero que vivan felices y con todos los derechos que tienen los ciudadanos”. El candidato reiteró que si llega al Gobierno trabajará junto a ellos, pero sin permitir que se imparta una educación sobre diversidades sexuales.

En una entrevista anterior también dijo que estaba contra el matrimonio homosexual porque eso significaría que ellos podrían adoptar niños. Ante la pregunta que si no cree que las declaraciones le resten votos, señaló: “Cada quien sabe por quién votar”.

El presidente del colectivo TLGB, Rodolfo Vargas, informó que ayer sostuvieron una reunión con el viceministro de Descolonización, Cancio Mamani. Indicó que en esa institución ya asignó un equipo para analizar el procedimiento de la denuncia.

Vargas sostuvo: “Ya nos reunimos con el Comité Nacional Contra el Racismo y el viceministro Cancio Mamani para ver qué pasos se tiene que seguir. Están analizando qué vamos a hacer. Nos darán un informe esta semana y de acuerdo a eso llamaremos a una conferencia”.

Días de polémica

16 de agosto Se suspende su presentación por la ausencia del presidente del PDC, Luis Ayllón. Sale a la luz una denuncia de mala praxis médica que data de 2016.

17 de agosto La diputada Norma Piérola denunció que Chi debía 100 mil dólares al PDC por su candidatura.

29 de agosto El PDC oficializa su candidatura en un acto marcado por protestas de algunos militantes que rechazan la proclamación.

2 de septiembre Chi desató una ola de críticas tras afirmar que los LGTBI “deben recibir terapia psiquiátrica”.

4 de septiembre. La excandidata a la vicepresidencia Paola Barriga lo denunció por cobrar supuestamente dinero a candidatos.

Chi: “Me están discriminando, tengo libertad de expresión”

El candidato del PDC, Chi Hyun Chung, señaló ayer que se sentía discriminado por las demandas en su contra. El aspirante a jefe de Estado tiene cuatro denuncias por decir que las personas LGTBI necesitaban un tratamiento psiquiátrico. Por su declaración lo tildaron en las redes sociales de retrógrado, homofóbico, y discriminador.

“Yo tengo mi libertad de expresión. Estoy hablando del plan de gobierno. Me preguntaron cuál es mi credo. Por el hecho de que yo digo mi credo, mi convicción personal, me están demandando. Quién está discriminando a quién. En ningún momento dije que ellos deben ser discriminados, más bien ellos me están discriminando”, afirmó Hyun Chung, ante los medios.

En una segunda declaración ante los periodistas ayer, se ratificó en sus ideas sobre las personas LGTB: “Su forma de pensar debe coincidir con el fenotipo, qué significa, que si tienen cuerpo de hombre y actúan como varones y demuestran que es así, podemos decir que son normales. Mientras tanto no son normales”.

Página Siete / Erika Segales / La Paz