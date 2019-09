Comunidad LGBTI denuncia ante el TSE a Chi Hyun Chung por discriminación

Por su parte el candidato del PDC indicó que siente que lo «están discriminando». Añadió que tiene libertad de expresión como candidato y que no está hablando sobre su plan de gobierno, sino de su «credo».

La representante de la comunidad Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transexuales, Intersexuales (Lgbti), Tamara Núñez del Prado, presentó hoy una denuncia ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) contra el candidato a la presidencia del Estado por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Chi Hyun Chung, debido a las declaraciones que vertió contra el colectivo.

«(Chi Hyun Chung) está incitando a la discriminación y está discriminando en sus declaraciones. Eso está tipificado en el artículo 281 Del Código Penal y por la Ley 045 contra la discriminación (…), El Órgano Electoral tiene la obligación de iniciar un proceso ante las autoridades correspondientes», afirmó Núñez.

Por otro lado, Hyun Chung indicó que siente que lo «están discriminando» y que tiene libertad de expresión como candidato, además aclaró que no está hablando sobre su plan de gobierno, sino sobre su «credo».

«No estoy hablando como presidente porque no soy presidente todavía (…). Me están discriminando, yo tengo libertad de expresión como candidato (a la presidencia), yo no estoy hablando de plan de gobierno, ustedes me han preguntado cuál es mi credo», sentenció Hyun Chung.

El candidato del PDC aseveró en reiteradas ocasiones que las personas LGTBI arrastran problemas del pasado. El postulante afirmó: “Tienen complejo de violencia sexual, de agresiones físicas o violencia en la familia, eso debe ser tratado psiquiátricamente. Necesitaremos la ayuda de los pastores de la Iglesia y ayuda médica”.

En referencia a los transexuales, aseveró que muchas de las personas que deciden cambiar de sexo se arrepienten cinco o 10 años después.

Fuente: Gigavisión, https://www.paginasiete.bo