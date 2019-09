Cordano y Latorre están estables tras el bochornoso final

El arquero recibió un proyectil en el ojo derecho, mientras que el volante sufrió un desmayo tras el pitazo final del partido.

El meta de Blooming, Rubén Cordano y el capitán académico Cristian Latorre se encuentran estables después del complicado final que vivieron ambos en el estadio Félix Capriles. El equipo de Erwin ‘Platiní’ Sánchez ganó a Aurora (0-1) la noche de este jueves en un partido que duró 111 minutos.

Cordano recibió un proyectil en el ojo derecho cuando estaba saliendo luego de ver la tarjeta roja; sin embargo, la chispa que incendió todo fue provocada por el mismo guardameta, que se hizo expulsar de manera infantil.

A los 88 minutos el delantero Tomás Bolzicco le cometió una falta, que fue cobrada por el árbitro Javier Revollo, pero segundos después el arquero reaccionó mal y se lanzó con la cabeza a las piernas del atacante derribándolo. El juez, que estaba cerca, no dudó en mostrarle la roja y mandarlo a los vestuarios.

Tras la expulsión, el arquero no salió rápido y después de protestar por algunos minutos se dirigió a la zona de los camarines resguardado por tres policías. En el trayecto fue insultado y agredido por varios proyectiles, que bajaron desde las gradas con tan mala suerte que uno de ellos le impactó en el ojo. Cordano cayó y fue sacado en camillas. Pero eso no fue todo, minutos después otra vez se lo ve al arquero en la pista atlética protestando porque la ambulancia no iba a socorrer rápido a Latorre.

DESMAYO DEL CAPITÁN

Una vez terminado el partido, Cristian Latorre cayó al gramado desvanecido. De acuerdo a un comunicado del club el jugador está estable y fuera de peligro. “El capitán sufrió una descompensación que le produjo un desmayo. Fue llevado a la clínica Los Ángeles donde se le realizaron todos los estudios determinándose que tuvo una Lipotimia, que produjo esta situación”, dice el escrito, que la institución publicó en sus redes sociales.

“A toda la gente de Blooming quería darle el mensaje de tranquilidad, que ya está todo bien, simplemente me desvanecí y en los próximos días el doctor dará los detalles. Tranquilos que hay Latorre para rato”, dijo el jugador en un video que fue publicado en las redes del club.

Fuente: diez.bo