Dorian provoca «devastación sin precedentes» en Bahamas

Minnis detalló a través de Twitter que «basado en reportes provenientes de Ábaco, la devastación es sin precedentes. Los vientos se desaceleraron a 266 km/h, pero Dorian sigue siendo una tormenta extremadamente peligrosa”. El dirigente añadió que «nuestro foco ahora es rescatar, recuperar y rezar”. Dorian golpeó el domingo a las Ábaco, y ya es considerado el huracán más fuerte que ha azotado esa región.

Thompson, en tanto, relató que «desafortunadamente, estamos recibiendo muchas, muchas llamadas de residentes que están completamente inundados en sus casas”, y aclaró que es imposible que los equipos de rescate salgan a ayudar a la población. «El ojo de la tormenta ahora está sobre Freetown -capital de Gran Bahama-, lo que significa que la zona portuaria recibe la peor parte”, agregó.

Debilitamiento a categoría 4

Thompson explicó que «hicimos algunos intentos para tratar de rescatar a algunas personas, pero desafortunadamente no fue posible debido a los vientos de 240 kilómetros por hora, por lo que los equipos no pudieron actuar”, y agregó que la tormenta todavía se mantendrá unas 12 horas más sobre Bahamas. Por ello, las autoridades llamaron a la población a mantenerse en lugares seguros y no salir de sus casas.

Dorian es el segundo huracán más poderoso del que se tenga registro, aunque en las últimas horas se debilitó ligeramente y pasó a categoría 4. «Dorian es un huracán extremadamente peligroso de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson”, dijo el Centro Nacional de Huracanes, basado en Miami, en su boletín de las 15H00 GMT, precisando que sus vientos pasaron a 250 km/h. «Aunque un progresivo debilitamiento está previsto, se espera que se mantenga como un poderoso huracán en los próximos días”, explicó.

DZC (EFE, AFP)