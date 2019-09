EE.UU. sanciona a rusos por intentar influir en elecciones legislativas

Washington sancionó a cuatro entidades y a siete ciudadanos rusos, principalmente vinculados a Yevgeni Prigozhin, un hombre de negocios cercano al Kremlin y en particular al presidente Vladimir Putin, por haber intentado influir en las elecciones legislativas de 2018 en Estados Unidos. No obstante, el Gobierno de Trump reconoce que no hay pruebas que demuestren que lograron interferir en el proceso de votación.

«Las acciones tomadas aumentan la presión sobre una persona ya sancionada, Yevgeni Prigozhin, apuntando a sus activos físicos, e incluyen tres aviones y un yate, así como a empleados de Internet Research Agency, que es financiada por Yevgeni Prigozhin», detalló en un comunicado la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, a cargo de la aplicación de este tipo de sanciones.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

Según la investigación realizada, el objetivo de las entidades rusas sancionadas era comprometer la infraestructura electoral, impidiendo votar, cambiar votos, o interrumpir el conteo en las elecciones del pasado mes de noviembre, en las que se eligieron la totalidad de los legisladores de la Cámara baja y un tercio del Senado.

En concreto, las autoridades estadounidenses congelaron los activos que Yevgeni Prigozhin, y los otros sancionados puedan tener bajo jurisdicción estadounidense y se les prohíbe efectuar transacciones financieras con Estados Unidos. Por su parte, el secretario de Estado, Mike Pompeo, advirtió de que cualquier persona o compañía que interactúe con los rusos castigados «también pueden estar sujetas a sanciones futuras».

Prigozhin ya fue inculpado en el marco de una gran investigación realizada por el fiscal especial Robert Mueller sobre la injerencia rusa en la elección presidencial de 2016 para ayudar a Donald Trump a llegar a la Casa Blanca. Mientras que Internet Research Agency ha sido reconocida como una de las principales entidades que ha ayudado a manipular las redes sociales en Estados Unidos.

mn (afp, efe)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas.