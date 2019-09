Efeméride cruceña con luto, Fexpo deslucida y una caravana en camino

Este 24 de septiembre, Santa Cruz cumple 209 años de su efeméride. A diferencia de otras gestiones, en esta ocasión no se festejará. El acto, del que fue excluido el Gobierno, se reducirá a la iza de su bandera con un crespón negro y a un minuto de silencio.

Por otro lado, la Feria Exposición Santa Cruz (Fexpocruz) suspendió sus actos festivos, pero sigue adelante. En medio de todas esas informaciones, se inició ayer la marcha indígena que exige que se declare desastre nacional por las quemas en la Chiquitania.

El gobernador Rubén Costas sostuvo que “por la desidia del Gobierno de no declarar desastre nacional”, por el voraz incendio que arrasó más de 2,4 hectáreas de vegetación, resolvieron -dijo- excluir de los actos centrales a las autoridades del Ejecutivo.

Costas confirmó ayer que la ceremonia del 24 de septiembre será reducida a la iza de la bandera con un símbolo de luto. “Vamos a izar la bandera cruceña y nacional… vamos a izarlas con un crespón negro porque significa el dolor y la angustia que hoy ha tenido que soportar nuestro pueblo y todavía lo sigue haciendo”, aseguró.

El gobernador agregó que habrá un minuto de silencio en homenaje a los cuatro bomberos voluntarios que perecieron. Pablo Suárez Núñez (de 34 años) fue el primer voluntario que falleció el 7 de septiembre. Murió por inhalación de monóxido de carbono y un golpe de calor, lo que le ocasionó un paro cardiorespiratorio. El fin de semana murieron ahogados Renzo Enrique Flores (de 37 años), Dilan Alberto Cuéllar (21) y Elmar Roca Núñez (23).

El gobernador Costas anunció también que no habrá el desfile cívico militar y que no asistirá “a ningún acto de celebración”.

En criterio del presidente de la brigada cruceña en Diputados, Édgar Montaño, no es que no se invitó a Morales, sino que todos los actos se suspendieron. “Al igual que el Presidente, no estarán personalidades. Además, la Alcaldía de Santa Cruz también suspendió sus actos protocolares y por consiguiente no estará el Presidente”, señaló Montaño.

Feria sin actos festivos

La organización de la Fexpocruz suspendió el acto de inauguración de esa cita, previsto para el 20 de septiembre, además del acto de festejo por la efeméride departamental del 24 de septiembre y la serenata a Santa Cruz.

“Estamos todos convencidos de que este año mostraremos una Expocruz solidaria y abriremos un fondo solitario de 350 mil bolivianos, sobre el cual impulsaremos del 20 al 30 de septiembre una campaña para que todos los visitantes puedan aportar de manera voluntaria”, dijo el presidente de la Fexpocruz, Fernando Hurtado.

Al igual que la Gobernación cruceña, el municipio de Roboré, zona afectada, suspendió actividades. Esa entidad canceló el Día de la Tradición Roborense, que se realiza cada año el primer domingo de octubre y que da pie a los festejos por su aniversario.

Roboré exige al Gobierno que declare desastre nacional, para así frenar el fuego, pues esa declaratoria permitirá –afirmaron- “redoblar” la ayuda internacional.

Décima Marcha Indígena

Los pueblos de la Chiquitania, bajo la dirección de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), dieron ayer inicio a la Décima Marcha de las Naciones Indígenas, exigiendo al Gobierno que declare desastre nacional y abrogue la Ley 741 y el Decreto Supremo 3973, que autorizan los desmontes y asentamientos.

La caravana arrancó por la tarde desde San Ignacio de Velasco (provincia Velasco de Santa Cruz). La columna pasará por San Miguel, luego recorrerá el circuito de misiones chiquitanas hasta llegar a la ciudad de Santa Cruz. Prevén recorrer más de 284 kilómetros.

“Marchamos para que los mandantes de turno no nos maten. Como indígena exijo respeto a nuestro territorio y lo restauren. Si los dueños de casa no alzamos la voz, nadie dirá nada, nos seguirán matando. Esta lucha recién empieza”, sentenció Beatriz Tapanache, gran cacique de la Chiquitania.

Tomás Candia, presidente de la Cidob Orgánica, sostuvo que la marcha se debe al “abuso” del Gobierno que se resiste a declarar desastre nacional.

Morales se reunió ayer con indígenas, comunarios de las zonas afectadas, dirigentes de la Federación de Campesinos de Santa Cruz, los Interculturales, las Bartolinas y la Cidob afín al gobierno. El objetivo del encuentro fue diseñar el “plan postincendio”.

Para Tapanache, quienes se reunieron con el mandatario son “los vendidos al gobierno y los que trafican la tierra de los indígenas”, y denunció que varios dirigentes fueron amenazados para que se disuelva la caravana. “Mientras esté viva, jamás podrá quitarnos nuestro territorio”, advirtió la indígena.

Fexpocruz cancela los actos y crea fondo de 350 mil bolivianos

La organización de la Feria Exposición de Santa Cruz (Fexpocruz) 2019 decidió cancelar el acto inaugural del encuentro multisectorial y dio un aporte de 350 mil bolivianos al fondo que creó para combatir el fuego en la Chiquitania.

“En estos tiempos de luto y duelo”, manifestó ayer el presidente de la Fexpocruz, Fernando Hurtado.

El titular de la institución aseguró que la idea del sector empresarial es solidarizarse con las víctimas del incendio forestal y la situación del departamento, por lo que se decidió abrir un fondo para que los visitantes a la muestra entreguen sus aportes.

“Abriremos un fondo solidario de 350 mil bolivianos, sobre el cual impulsaremos, del 20 al 29 de septiembre, una campaña para que los visitantes puedan aportar de manera voluntaria”, dijo Hurtado.

El presidente de Fexpocruz también anunció la realización de una campaña solidaria denominada “Tu aporte suma”, que contará con 50 voluntarios distribuidos en cuatro puntos de acceso a la feria.

PÁGINA SIETE / Beatriz Layme / La Paz

