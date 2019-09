#ElBebéSinNombre

Santa Cruz.- El bebé que nació ayer en la calle mientras su madre se dirigía al hospital en Warnes es una madre abandonada por su marido.

El hospital y su pobreza no la pudieron auxiliar oportunamente, el bebé todavía no tiene nombre, lo que no tiene nombre es todo el entorno, paternidad responsable y un sistema sanitario que da pena.

Marcos Montero

Fuente: Marcos Montero