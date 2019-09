“El Cabildo no va a representar solo a los cruceños sino a todo Bolivia”

27/09/19

Alejandra Serrate de la plataforma Resistencia Femenina, en #ElBunker, dijo que el cabildo del 4 de octubre no solo representa a todos los cruceños sino a todos los bolivianos. “El Cabildo no va representar solo a los cruceños sino a todo Bolivia”.

“Nos estamos jugando la democracia, la libertad, el Estado de derecho y la contemplación del mismo”, aseguró.

Según Serrate, con el cabildo Santa Cruz va demostrar que no se rinde, que no está dormida y que nunca se cansará de luchar. “El cabildo es una reafirmación del cruceño y del boliviano que te está diciendo no nos rendimos, no estamos dormidos, esto va continuar”.

“El cabildo va ser un acto heroico”, exclamó.npetv





