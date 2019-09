El líder del Estado Islámico difunde un nuevo mensaje por primera vez en cuatro meses

1) Breaking: #ISIS’ Furqan Foundation releases audio speech from group leader Abu Bakr al-Baghdadi, coming four and a half months after he appeared in a video. This new speech is titled, «Do Deeds!» pic.twitter.com/0UVZRnWzEr

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

— Rita Katz (@Rita_Katz) September 16, 2019