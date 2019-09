El MAS dice que mirará de palco el cabildo y asegura que la gente no va asistir

El Bunker

27/09/19

Reynaldo Ezequiel de Juventudes del MAS en El Bunker aseguró que el cabildo que se llevará a cabo el 4 de octubre, a los pies del Cristo Redentor, es político y no tendrá la asistencia esperada por la oposición. Asimismo, dijo que ellos estarán mirando de palco como se desarrollará la actividad.

“El día de su cabildo los del MAS vamos a estar mirando de palco, a ver como hacen su actividad que no representa. Este cabildo será cien por ciento político y es su último pataleo de querer desgastar al gobierno”.

Ezequiel dijo que el cabildo no será igual que el realizado en el 2006. “Ese cabildo no va ser como el del 2006, no va tener participación de más del 60% de Santa Cruz”.

Por último, manifestó que lo único que se hará será fomentar el odio y el racismo en Santa Cruz. “Lo único que hará el cabildo es fomentar el racismo, el odio, esperemos que no vayan a quemar otra casa de campaña, espero que no llamen a la democracia a palazo”.

Siga las noticias de eju.tv por Telegram y/o Facebook

“No vamos prestarnos al juego de la oposición, a querernos confrontar entre hermanos cruceños”, puntualizó.npetv





Fuente: Agustín Zambrana en El Bunker