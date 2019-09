Es una vergüenza que el TSE haya amenazado no solo a la UMSA para que no difundiera la encuesta, sino que llamó a agencias de noticias diciéndoles: ‘ustedes no pueden difundir esta información’; generando la censura previa #YaEsDemasiado https://t.co/p2BswPAnQ4





