Ex director de Cotas busca pago de beneficios sociales por Bs. 6.249.946,90, a pesar que no percibía sueldo

La juez en materia laboral, Sonia Judith Rivas Rojas, ordenó la anotación de Bs. 6.249.946,90 de las cuentas de Cotas en el sistema financiero a raíz de una denuncia presentada por Walter Carlos Higazy Rivero quien ejerció el cargo de Director de la Fundación Cotas.

Cotas en su defensa ante la juez laboral establece que Walter Higazi Rivero no percibía sueldo, si no una dieta como miembro del directorio de la Fundación Cotas por lo que no corresponde que la juez disponga pago y menos aún la retención de casi $us. 1.000.000 para el pago de beneficios sociales del demandante.