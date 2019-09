Experto en robótica e inteligencia artificial: «En Bolivia falta modernizar el conocimiento»

Experto en robótica e inteligencia artificial, Pedro Miranda. Foto: ECV

La Paz, 28 de septiembre (ANF).- “Necesitamos la modernización o adquisición de un nuevo conocimiento para no quedarnos en un punto estancado. Veo que el teleférico, por ejemplo, es una compra de tecnología, lo que significa que los bolivianos no lo podrán hacer (producir). Bolivia por más que aparente tener más cosas, continúa con el mismo conocimiento básico y no aprende”, dijo el experto en robótica e inteligencia artificial, Pedro Miranda.

Miranda que estudió Ingeniería Electrónica en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), y que posee estudios superiores de doctorado en “Control Automático con especialización en Robótica” en la Universidad de Umea de Suecia, donde radica cerca de dos décadas, participó del “XVII Curso Boliviano de Sistemas Complejos” que fue organizado por la carrera de Física.

“Estudiaba en la UMSA y mi tesis de licenciatura se trataba de hacer un robot sencillo que junto con un telescopio pueda monitorear el espacio. El problema es que como ingeniero puedes armar los circuitos, la electrónica, los procesadores y demás, pero llegas a un punto en que falta el conocimiento de física y matemática para la precisión de los movimientos del robot”, explicó.

Fuente: noticiasfides.com