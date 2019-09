Franco a García Linera: «Prefiero no hablar de números porque no sabe sumar»

Los candidatos Shirley Franco, Álvaro García y Gustavo Pedraza. Foto: Captura/Red Uno.

Las declaraciones de la candidata opositora se dieron a raíz de los incendios forestales.

En el primer debate en el que participó el candidato a vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Álvaro García Linera, de cara a los comicios generales, su oponente Shirley Franco, de Bolivia Dice No, le dijo que prefiere no hablar de números porque él no sabe sumar y solo se dedica a dividir a los bolivianos.

“Yo prefiero no hablar de datos ni de números con el señor (García) Linera, los bolivianos sabemos que él no sabe sumar, pero lo que sí sabe hacer bien es restar y dividir a los bolivianos”, manifestó Franco, en el debate electoral realizado anoche en la televisora Red Uno.

El candidato oficialista se enfrentó en una discusión sobre distintas temáticas con sus contrincantes opositores, Franco y Gustavo Pedraza, de Comunidad Ciudadana.

Las declaraciones de Franco se dieron luego de que el Vicepresidente se equivocó el 21 de agosto en el resultado de una suma sobre la cantidad de médicos que se trasladaron a la Chiquitanía para atender a los afectados por los incendios forestales.

Fuente: Red Uno, noticiasfides.com